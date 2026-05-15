Элитные авто и квартиры "под прицелом": что стоит знать об усилении финмониторинга

Государственная служба финансового мониторинга взялась за крупные наличные операции - теперь покупка элитного авто или дорогой квартиры может повлечь за собой серьезные вопросы о происхождении средств.

РБК-Украина выясняло, кого коснутся новые проверки и что от вас могут потребовать.

Главное: Кто под риском : те, чья стоимость покупки не соответствует официальным доходам или есть признаки обхода финансового контроля.

: те, чья стоимость покупки не соответствует официальным доходам или есть признаки обхода финансового контроля. Что проверяют : общее финансовое поведение - суммы, частоту операций, связи между транзакциями и источник средств.

: общее финансовое поведение - суммы, частоту операций, связи между транзакциями и источник средств. Что потребуют : декларации, справки о доходах, банковские выписки и документы о происхождении наличных.

: декларации, справки о доходах, банковские выписки и документы о происхождении наличных. Что важно помнить: сам факт покупки дорогого имущества не является нарушением, но доказательную базу об источнике средств лучше готовить заранее.

Что меняется

Госфинмониторинг начал отдельно анализировать крупные наличные операции, связанные с покупкой дорогого имущества. Под внимание попадают сделки с элитной недвижимостью, премиальными автомобилями и другими активами высокой стоимости, заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

"В фокусе - не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных авто и другого имущества премиального сегмента", - пояснил Пронин.

Что это означает на практике

Адвокат Валерий Шаповал в комментарии РБК-Украина поясняет: речь не о запрете покупать дорогое имущество, а об ужесточении проверок относительно происхождения средств.

Под риск попадают сделки, где:

стоимость имущества не соответствует официальным доходам покупателя;

есть признаки того, что человек пытался избежать финансового контроля.

Как служба теперь проверяет

По словам Шаповала, Госфинмониторинг перешел от анализа отдельных операций к изучению общего финансового поведения человека.

Главные критерии оценки:

общая сумма операций;

связи между различными транзакциями;

реальное происхождение средств;

как часто человек совершает такие операции.

Кто еще в зоне риска

Отдельное внимание привлекают случаи, когда человек вносит наличные через разные банки и каждый раз использует одну и ту же справку о доходах; проводит операции на сумму, превышающую подтвержденные доходы; дробит средства, чтобы не попасть под финмониторинг.

Какие документы могут потребовать

"Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - подчеркнул Пронин.

Шаповал уточняет: при покупке элитного имущества покупатель может быть обязан предоставить:

налоговые декларации;

справки о доходах;

документы о продаже предыдущего имущества;

банковские выписки;

подтверждение происхождения наличных денег.

Что важно знать

По словам адвоката, усиление финмониторинга не отменяет права собственности и не означает автоматических подозрений. Проверки должны проходить в рамках закона, с соблюдением конституционных гарантий и защиты персональных данных.

Сам факт покупки дорогого имущества не указывает на незаконное происхождение денег. Однако Шаповал советует заранее собрать документы, подтверждающие источник накоплений, и не использовать непрозрачные схемы - чтобы не получить лишних вопросов от контролирующих органов.