ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Элитные авто и квартиры "под прицелом": что стоит знать об усилении финмониторинга

17:13 15.05.2026 Пт
3 мин
Кто теперь в зоне риска усиленных проверок?
aimg Елена Чупровская
Элитные авто и квартиры "под прицелом": что стоит знать об усилении финмониторинга Фото: Финмониторинг проверяет элитную недвижимость и авто - какие документы нужны (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Государственная служба финансового мониторинга взялась за крупные наличные операции - теперь покупка элитного авто или дорогой квартиры может повлечь за собой серьезные вопросы о происхождении средств.

РБК-Украина выясняло, кого коснутся новые проверки и что от вас могут потребовать.

Читайте также: Украинцы стали платить реже, но большими суммами. Как война изменила рынок цифровых расчетов

Главное:

  • Кто под риском: те, чья стоимость покупки не соответствует официальным доходам или есть признаки обхода финансового контроля.
  • Что проверяют: общее финансовое поведение - суммы, частоту операций, связи между транзакциями и источник средств.
  • Что потребуют: декларации, справки о доходах, банковские выписки и документы о происхождении наличных.
  • Что важно помнить: сам факт покупки дорогого имущества не является нарушением, но доказательную базу об источнике средств лучше готовить заранее.

Что меняется

Госфинмониторинг начал отдельно анализировать крупные наличные операции, связанные с покупкой дорогого имущества. Под внимание попадают сделки с элитной недвижимостью, премиальными автомобилями и другими активами высокой стоимости, заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

"В фокусе - не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных авто и другого имущества премиального сегмента", - пояснил Пронин.

Что это означает на практике

Адвокат Валерий Шаповал в комментарии РБК-Украина поясняет: речь не о запрете покупать дорогое имущество, а об ужесточении проверок относительно происхождения средств.

Под риск попадают сделки, где:

  • стоимость имущества не соответствует официальным доходам покупателя;
  • есть признаки того, что человек пытался избежать финансового контроля.

Как служба теперь проверяет

По словам Шаповала, Госфинмониторинг перешел от анализа отдельных операций к изучению общего финансового поведения человека.

Главные критерии оценки:

  • общая сумма операций;
  • связи между различными транзакциями;
  • реальное происхождение средств;
  • как часто человек совершает такие операции.

Кто еще в зоне риска

Отдельное внимание привлекают случаи, когда человек вносит наличные через разные банки и каждый раз использует одну и ту же справку о доходах; проводит операции на сумму, превышающую подтвержденные доходы; дробит средства, чтобы не попасть под финмониторинг.

Какие документы могут потребовать

"Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - подчеркнул Пронин.

Шаповал уточняет: при покупке элитного имущества покупатель может быть обязан предоставить:

  • налоговые декларации;
  • справки о доходах;
  • документы о продаже предыдущего имущества;
  • банковские выписки;
  • подтверждение происхождения наличных денег.

Что важно знать

По словам адвоката, усиление финмониторинга не отменяет права собственности и не означает автоматических подозрений. Проверки должны проходить в рамках закона, с соблюдением конституционных гарантий и защиты персональных данных.

Сам факт покупки дорогого имущества не указывает на незаконное происхождение денег. Однако Шаповал советует заранее собрать документы, подтверждающие источник накоплений, и не использовать непрозрачные схемы - чтобы не получить лишних вопросов от контролирующих органов.

Читайте также:

МВФ направляет миссию в Украину: НДС для ФЛП на повестке дня

Как сформировать финансовую "подушку" и сколько денег держать в гривне: советы эксперта

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Банки Денежные переводы
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата