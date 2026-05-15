Элитные авто и квартиры "под прицелом": что стоит знать об усилении финмониторинга
Государственная служба финансового мониторинга взялась за крупные наличные операции - теперь покупка элитного авто или дорогой квартиры может повлечь за собой серьезные вопросы о происхождении средств.
РБК-Украина выясняло, кого коснутся новые проверки и что от вас могут потребовать.
Главное:
- Кто под риском: те, чья стоимость покупки не соответствует официальным доходам или есть признаки обхода финансового контроля.
- Что проверяют: общее финансовое поведение - суммы, частоту операций, связи между транзакциями и источник средств.
- Что потребуют: декларации, справки о доходах, банковские выписки и документы о происхождении наличных.
- Что важно помнить: сам факт покупки дорогого имущества не является нарушением, но доказательную базу об источнике средств лучше готовить заранее.
Что меняется
Госфинмониторинг начал отдельно анализировать крупные наличные операции, связанные с покупкой дорогого имущества. Под внимание попадают сделки с элитной недвижимостью, премиальными автомобилями и другими активами высокой стоимости, заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.
"В фокусе - не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных авто и другого имущества премиального сегмента", - пояснил Пронин.
Что это означает на практике
Адвокат Валерий Шаповал в комментарии РБК-Украина поясняет: речь не о запрете покупать дорогое имущество, а об ужесточении проверок относительно происхождения средств.
Под риск попадают сделки, где:
- стоимость имущества не соответствует официальным доходам покупателя;
- есть признаки того, что человек пытался избежать финансового контроля.
Как служба теперь проверяет
По словам Шаповала, Госфинмониторинг перешел от анализа отдельных операций к изучению общего финансового поведения человека.
Главные критерии оценки:
- общая сумма операций;
- связи между различными транзакциями;
- реальное происхождение средств;
- как часто человек совершает такие операции.
Кто еще в зоне риска
Отдельное внимание привлекают случаи, когда человек вносит наличные через разные банки и каждый раз использует одну и ту же справку о доходах; проводит операции на сумму, превышающую подтвержденные доходы; дробит средства, чтобы не попасть под финмониторинг.
Какие документы могут потребовать
"Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - подчеркнул Пронин.
Шаповал уточняет: при покупке элитного имущества покупатель может быть обязан предоставить:
- налоговые декларации;
- справки о доходах;
- документы о продаже предыдущего имущества;
- банковские выписки;
- подтверждение происхождения наличных денег.
Что важно знать
По словам адвоката, усиление финмониторинга не отменяет права собственности и не означает автоматических подозрений. Проверки должны проходить в рамках закона, с соблюдением конституционных гарантий и защиты персональных данных.
Сам факт покупки дорогого имущества не указывает на незаконное происхождение денег. Однако Шаповал советует заранее собрать документы, подтверждающие источник накоплений, и не использовать непрозрачные схемы - чтобы не получить лишних вопросов от контролирующих органов.