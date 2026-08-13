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Поиск Google "убил" CEO OpenAI: как Википедия стала причиной ошибки

13:06 13.08.2026 Чт
2 мин
Киберумышленники "похоронили" Сэма Альтмана
aimg Ольга Завада
Вандализм в Википедии вызвал скандальный фейк (фото: Clara Mokri/The Wall Street Journal)

Поисковая система Google показала некорректную информацию о смерти руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Ошибка произошла из-за вандализма на странице CEO компании в Википедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Реакция Google

В Google заявили, что некорректный результат в поисковой выдаче появился не из-за ручных изменений со стороны компании, а в результате искажения публичных источников информации.

Поисковик формирует свои информационные панели на основе сотен веб-ресурсов, а Википедия находится среди самых популярных.

История редактирования страницы Сэма Альтмана показала всплеск аномальной активности: за один день пользователи внесли 22 изменения, хотя за весь предыдущий месяц их было всего 5.

  • В 9:47 по Гринвичу на страницу добавили фейк о том, что Альтмана якобы убили.
  • В 10:29 ошибку исправили, однако вандалы продолжили менять фамилию и добавлять ложные данные.

Все некорректные правки сейчас удалены, а страницу восстановили до нормального состояния.

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Как защищают информацию и что говорят в Wikimedia?

В фонде Wikimedia Foundation, который занимается Википедией, отмечают, что злонамеренные правки отменялись волонтерами в промежутке от 1 до 43 минут.

Чтобы остановить дезинформацию, страницу Альтмана перевели в режим частичной защиты.

Теперь редактировать ее могут только зарегистрированные пользователи, чьим аккаунтам исполнилось по меньшей мере 4 дня и сделавших минимум 10 правок на сайте.

Представители Википедии подчеркнули, что "ситуация демонстрирует эффективную работу волонтерской модели в реальном времени". В то же время, компания OpenAI от комментариев воздержалась.

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