Поиск Google "убил" CEO OpenAI: как Википедия стала причиной ошибки

Реакция Google

В Google заявили, что некорректный результат в поисковой выдаче появился не из-за ручных изменений со стороны компании, а в результате искажения публичных источников информации.

Поисковик формирует свои информационные панели на основе сотен веб-ресурсов, а Википедия находится среди самых популярных.

История редактирования страницы Сэма Альтмана показала всплеск аномальной активности: за один день пользователи внесли 22 изменения, хотя за весь предыдущий месяц их было всего 5.

В 9:47 по Гринвичу на страницу добавили фейк о том, что Альтмана якобы убили.

В 10:29 ошибку исправили, однако вандалы продолжили менять фамилию и добавлять ложные данные.

Все некорректные правки сейчас удалены, а страницу восстановили до нормального состояния.

Как защищают информацию и что говорят в Wikimedia?

В фонде Wikimedia Foundation, который занимается Википедией, отмечают, что злонамеренные правки отменялись волонтерами в промежутке от 1 до 43 минут.

Чтобы остановить дезинформацию, страницу Альтмана перевели в режим частичной защиты.

Теперь редактировать ее могут только зарегистрированные пользователи, чьим аккаунтам исполнилось по меньшей мере 4 дня и сделавших минимум 10 правок на сайте.

Представители Википедии подчеркнули, что "ситуация демонстрирует эффективную работу волонтерской модели в реальном времени". В то же время, компания OpenAI от комментариев воздержалась.