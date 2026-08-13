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Пошук Google "вбив" CEO OpenAI: як Вікіпедія спричинила помилку

13:06 13.08.2026 Чт
2 хв
Кіберловмисники "поховали" Сема Альтмана
aimg Ольга Завада
Вандалізм у Вікіпедії спровокував скандальний фейк (фото: Clara Mokri/The Wall Street Journal)

Пошукова система Google висвітлила некоректну інформацію про смерть керівника OpenAI Сема Альтмана. Помилка сталася через вандалізм на сторінці CEO компанії у Вікіпедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Реакція Google

У Google заявили, що некоректний результат у пошуковій видачі з'явився не через ручні зміни з боку компанії, а внаслідок спотворення публічних джерел інформації.

Пошуковик формує свої інформаційні панелі на основі сотень вебресурсів, а Вікіпедія знаходиться серед найпопулярніших.

Історія редагувань сторінки Сема Альтмана показала сплеск аномальної активності: за один день користувачі внесли 22 зміни, хоча за весь попередній місяць їх було лише 5.

  • О 9:47 за Грінвічем на сторінку додали фейк про те, що Альтмана нібито вбили.
  • О 10:29 помилку виправили, проте вандали продовжили змінювати прізвище та додавати неправдиві дані.

Наразі всі некоректні правки видалено, а сторінку відновили до нормального стану.

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Як захищають інформацію та що кажуть у Wikimedia?

У фонді Wikimedia Foundation, який опікується Вікіпедією, зазначають, що зловмисні правки скасовувалися волонтерами у проміжку від 1 до 43 хвилин.

Щоб зупинити дезінформацію, сторінку Альтмана перевели у режим часткового захисту.

Відтепер редагувати її можуть лише зареєстровані користувачі, чиїм акаунтам виповнилося щонайменше 4 дні та які зробили щонайменше 10 правок на сайті.

Представники Вікіпедії наголосили, що "ситуація демонструє ефективну роботу волонтерської моделі у реальному часі". Водночас компанія OpenAI від коментарів утрималася.

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