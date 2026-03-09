Почтовое "сафари": враг на оккупированных территориях начал "охоту" на людей с посылками

Сбор данных получателей

В Луганске сотрудников почтовых служб обязали фиксировать персональные данные людей, которым приходят международные посылки.

Работники должны записывать фамилии, адреса проживания и контактные данные получателей.

Собранную информацию требуют передавать представителям оккупационных правоохранительных структур.

Таким образом формируются списки жителей, которые получают отправления из-за границы.

Особое внимание посылкам из Европы

Отдельный контроль установлен за посылками, отправленными из европейских стран. Их доставка осуществляется не напрямую, а через российские города.

Как происходит доставка

Как правило, такие отправления сначала поступают в логистические центры на территории России.

Чаще всего речь идет о Ростове, Белгороде и других городах, которые используются как транзитные пункты.

Там посылку принимает российский почтовый оператор. После этого ее направляют в Луганск уже как внутреннее отправление России.

Именно такие посылки находятся под наиболее пристальным вниманием оккупационных властей.