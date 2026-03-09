Поштове "сафарі": ворог на окупованих територіях почав "полювання" на людей із посилками

Збір даних одержувачів

У Луганську співробітників поштових служб зобов'язали фіксувати персональні дані людей, яким приходять міжнародні посилки.

Працівники мають записувати прізвища, адреси проживання та контактні дані одержувачів.

Зібрану інформацію вимагають передавати представникам окупаційних правоохоронних структур.

Таким чином формуються списки мешканців, які отримують відправлення з-за кордону.

Особлива увага посилкам з Європи

Окремий контроль встановлено за посилками, відправленими з європейських країн. Їхня доставка здійснюється не напряму, а через російські міста.

Як відбувається доставка

Як правило, такі відправлення спочатку надходять у логістичні центри на території Росії.

Найчастіше йдеться про Ростов, Бєлгород та інші міста, які використовуються як транзитні пункти.

Там посилку приймає російський поштовий оператор. Після цього її направляють до Луганська вже як внутрішнє відправлення Росії.

Саме такі посилки перебувають під найпильнішою увагою окупаційної влади.