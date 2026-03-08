Россия снимает элитные войска с Покровского направления и отправляет на юг, — ISW

Российское военное командование перебросило элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты на южный участок фронта после успехов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

Переброска войск с Покровского направления

По данным аналитиков, российские силы вывели часть подразделений с Покровского направления и района Доброполья на востоке Украины.

Эти подразделения, вероятно, были передислоцированы на южную линию фронта после активизации украинских действий на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

В ISW считают, что решение связано с недавними успехами украинской армии, которые заставили российское командование оперативно усиливать наиболее уязвимые участки.

Как Россия реагирует на контратаки ВСУ

Отмечается, что подобная тактика уже применялась ранее. Российское командование неоднократно перебрасывало "относительно элитные" подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки.

В частности, такие перемещения фиксировались во время боевых действий на курском направлении в августе 2024 года, а также в районе Доброполья в сентябре 2025 года.

Усиление южного фронта

В ISW считают, что переброска морской пехоты Тихоокеанского флота на юг Украины, вероятно, связана с продолжающимися контратаками ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Эти действия украинской армии начались в конце января и продолжились в начале февраля 2026 года.

Роль 76-й дивизии ВДВ

Аналитики также напомнили, что Россия уже использовала переброску элементов 76-й дивизии ВДВ для реагирования на критические ситуации на фронте.

"Передислокация элементов 76-й дивизии ВДВ на юг Украины, вероятно, не была реакцией на контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, поскольку контратаки произошли позже, хотя эти элементы ВДВ сейчас так же участвуют в ответе на украинские контратаки, начавшиеся в конце января и в начале февраля 2026 года", - резюмируют в ISW.