Без лишних экзаменов: как МОН сделало более доступным образование для украинских детей за рубежом

В 2025 году украинским детям, которые находятся за рубежом, стало проще оставаться в системе образования Украины. МОН приняло ряд решений, которые позволяют признавать результаты обучения без лишних экзаменов и сочетать иностранное и украинское образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой во время брифинга .

Признание результатов образования украинских детей за рубежом

По ее словам, ключевое изменение заключается в том, что результаты обучения детей за рубежом теперь засчитываются в украинской системе образования без дополнительной сдачи экзаменов и конвертации оценок. В то же время украинский компонент - язык, историю и географию Украины - дети могут осваивать отдельно.

Это можно делать дистанционно - от 6 до 8 часов в неделю в зависимости от класса, или же в специальных образовательных центрах за рубежом. Речь идет о субботних и воскресных школах, которые работают по украинским образовательным стандартам.

Как пояснила Кузьмичева, если ребенок с понедельника по пятницу учится в школе в стране пребывания, а в выходные посещает украинскую школу, в Украине будут учтены результаты из обоих заведений. На этом основании ученик сможет получить свидетельство о полном общем среднем образовании украинского образца.

Украинские образовательные центры за рубежом

Особое внимание в МОН уделяют украинским образовательным центрам за рубежом. Для них 2025 год стал своеобразным годом официального признания. Если раньше такие школы работали фактически вне украинской системы, то теперь государство запустило механизм их верификации. На сегодня уже верифицировано более 55 центров в 22 странах, а еще около сотни заявок находятся на рассмотрении. Результаты обучения в этих школах будут признаваться в Украине.

Также в министерстве напомнили о двух особых категориях учеников - детей, находящихся за рубежом, и детей на временно оккупированных территориях. Для них действуют специальные типовые программы, позволяющие изучать украиноведческий компонент - те предметы, к которым они либо не имеют доступа, либо не изучают в местных школах.

По словам Кузьмичевой, цель этих решений - создать максимально комфортные условия, чтобы дети не теряли связь с украинским образованием, не выпадали из системы и не испытывали дополнительной нагрузки.

Сейчас по сокращенной программе уже учатся более 21 тысячи учеников. Также работает платформа для регистрации на украиноведческий компонент, а для учителей, работающих за границей, предусмотрено признание педагогического стажа и повышение квалификации.