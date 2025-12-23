ua en ru
За рубежом действует более 55 центров для украинских школьников: где именно и что там преподают

Вторник 23 декабря 2025 14:15
UA EN RU
За рубежом действует более 55 центров для украинских школьников: где именно и что там преподают
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко
Эксперт: Надежда Кузьмичева

За пределами Украины уже функционирует более 55 образовательных центров для украинских детей, где они могут учиться по украиноведческому компоненту. Оценки, полученные в этих заведениях, признаются в украинских школах.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Сколько образовательных центров действует за рубежом

Украинские дети за рубежом могут учиться в субботних школах и других образовательных центрах, которые обеспечивают украиноведческий компонент. Обучение проходит вне основной школы страны проживания, а результаты, верифицированные в Украине, полностью признаются в нашей системе образования.

"По состоянию на сейчас уже более 55 образовательных центров за рубежом получили верификацию. Если ребенок учится в них, он получает признание результатов. Сейчас мы имеем более 100 заявок на верификацию таких центров", - отметила Кузьмичева.

Что такое образовательные центры и где их найти

За рубежом такие заведения работают преимущественно как общественные инициативы. Некоторые имеют столетнюю историю, другие появились недавно. Это могут быть как коммерческие, так и благотворительные организации, а также неформальные объединения украинцев.

"Это могут быть волонтерские объединения, где 3-5 учителей объединились и реализуют образовательный компонент по субботам и воскресеньям. Мы общаемся с детьми, но параллельно обучаем их украинскому языку. Там могут быть и танцы, и рисование, но одновременно и образовательный компонент", - объясняет заместитель министра.

МОН верифицирует те заведения, которые имеют образовательную составляющую. Для министерства форма регистрации заведения не является определяющей - важно, чтобы оно работало легально и преподавало по украинским программам.

"Для нас главное, чтобы этот центр функционировал в правовом поле, был легальным в стране пребывания и работал с украинскими детьми. Если центр преподает по украинским программам, он получает право на признание результатов обучения", - отметила Кузьмичева.

Доверие родителей и доступ к информации

После официальной верификации МОН доверие родителей к заведению растет.

"Родители больше доверяют таким центрам. Они понимают: раз этот центр есть на сайте Министерства образования и науки, здесь есть определенная база", - добавляет заместитель министра.

Перечень верифицированных центров и результаты оценивания доступны на платформе АИКОМ, что позволяет родителям и ученикам легко проверить легальность и качество заведения.

Читайте также о том, что по всей Украине 12-летнее обучение в школах запустится с 1 сентября 2027 года. В каком именно возрасте отдавать ребенка в школу - решают только родители, и четких обязательств здесь нет и не будет.

Ранее мы писали, что осенью 2025 года в Украине стартовал эксперимент с 12-летней школой. Речь идет о тестировании новых программ, разработанных специально под этот формат. Это стало первым шагом к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.

МОН Школа
