Удар Израиля по ядерному реактору в Араке: МАГАТЭ фиксирует повреждение ключевых зданий

В МАГАТЭ обновили информацию по вчерашнему удару Израиля по иранскому ядерному объекту в Хондабе (бывший Арак). Там заявили, что все же были повреждены его ключевые здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике .

"Хотя повреждения завода по производству тяжелой воды в Хондабе сначала не были заметными, позже Агентство оценило, что ключевые здания на объекте, включая дистилляционную установку, были повреждены." - говорится в сообщении.

Это стало дополнением к предыдущему отчету от четверга, в котором говорилось только о поражении исследовательского реактора без выявления радиологических последствий.

Как отмечается, повреждения получили несколько важных объектов, в частности дистилляционная установка .

Напомним, 19 июня, МАГАТЭ сообщало о повреждении тяжеловодного исследовательского реактора. В агентстве утверждали, что он находился на стадии строительства, поэтому еще не работал. Реактор не содержал ядерных материалов, и радиологических последствий в результате повреждения не было.

Операция Израиля

Израиль уже в течение недели ведет операцию против ядерной инфраструктуры Ирана под названием "Львиный народ". В рамках противостояния стороны обмениваются массированными ударами с применением ракет и беспилотников.

Ранее в результате атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены по меньшей мере четыре важных инфраструктурных здания, в частности завод по переработке урана и предприятие по производству топливных пластин.

Также сообщалось, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак.

Кроме того, стало известно, что в Иране находятся ученые-ядерщики из России. Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что у Кремля с руководством Израиля якобы есть договоренность не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.

Однако вчера в комментарии РБК-Украина лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон заявил, что России лучше вывезти своих ученых.

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