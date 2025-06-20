Удар Ізраїлю по ядерному реактору в Араку: МАГАТЕ фіксує пошкодження ключових будівель

У МАГАТЕ оновили інформацію щодо вчорашнього удару Ізраїлю по іранському ядерному об'єкту в Хондабі (колишній Арак). Там заявили, що все ж було пошкоджено його ключові будівлі.

"Хоча пошкодження заводу з виробництва важкої води в Хондабі спочатку не були помітними, пізніше Агентство оцінило, що ключові будівлі на об'єкті, включаючи дистиляційну установку, були пошкоджені." - йдеться в повідомленні.

Це стало доповненням до попереднього звіту від четверга, у якому йшлося лише про ураження дослідницького реактора без виявлення радіологічних наслідків.

Нагадаємо, 19 червня, МАГАТЕ повідомляло про пошкодження важководного дослідницького реактора. В агентстві стверджували, що він перебував на стадії будівництва, тому ще не працював. Реактор не містив ядерних матеріалів, і радіологічних наслідків внаслідок пошкодження не було.

Операція Ізраїлю

Ізраїль уже протягом тижня веде операцію проти ядерної інфраструктури Ірану під назвою "Левиний народ". У межах протистояння сторони обмінюються масованими із застосуванням сотень ракет і безпілотників.

Раніше внаслідок атаки на ядерний об'єкт в Ісфахані було пошкоджено щонайменше чотири важливі інфраструктурні будівлі, зокрема завод із переробки урану та підприємство з виробництва паливних пластин.

Також повідомлялось, що щонайменше 14 іранських вчених-ядерників були ліквідовані внаслідок ізраїльських атак.

Крім того, стало відомо, що в Ірані перебувають вчені-ядерники з Росії. Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремля з керівництвом Ізраїлю нібито є домовленість не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.

Проте вчора в коментарі РБК-Україна лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон заявив, що Росії краще вивезти своїх вчених.

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