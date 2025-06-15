ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль ликвидировал 14 иранских ученых: среди них преемники "отца ядерного проекта"

Израиль, Воскресенье 15 июня 2025 18:19
UA EN RU
Израиль ликвидировал 14 иранских ученых: среди них преемники "отца ядерного проекта" Фото: Израиль ликвидировал 14 иранских ученых (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак. Военные утверждают, что эти ученые имели целью продвинуть усилия Ирана по получению ядерной бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Армия обороны Израиля назвала имена девяти иранских ученых-ядерщиков, которых она убила во время первых ударов своей операции против ядерной программы Ирана в пятницу рано утром. Среди погибших ученых:

  • Ферейдун Аббаси - эксперт по ядерной инженерии;
  • Мохаммад Мехди Тегеранчи - эксперт по физике;
  • Акбар Моталеби Заде - эксперт по химической инженерии;
  • Саид Барджи - эксперт по материаловедению;
  • Амир Хассан Фахахи - эксперт по физике;
  • Абд аль-Хамид Минушехр - эксперт по физике реакторов;
  • Мансур Асгари - эксперт по физике;
  • Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни - эксперт по ядерной инженерии;
  • Али Бахуэй Катирими - эксперт по механике.

"Все ученые и эксперты, которые были ликвидированы, были важными источниками знаний в иранском ядерном проекте и имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия", - отмечают в ЦАХАЛе.

Военные Израиля объяснили, что многие из этих ученых были преемниками Мохсена Фахризаде, "отца иранского ядерного проекта", который был убит еще в 2020 году.

ЦАХАЛ добавил, что девять человек были убиты в результате одновременных ударов по Тегерану рано утром в пятницу, в той самой волне атак, в результате которой погибли десятки военных командиров.

"Ликвидация ученых стала возможной после углубленных разведывательных исследований, которые активизировались в течение последнего года в рамках засекреченного и разделенного плана Армии обороны Израиля", - заявили военные.

По состоянию на сейчас известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы.

Конфликт Израиля и Ирана

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Как следствие уже известно, что страна ликвидировала более топ-20 иранских командиров.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Отметим, что на днях израильская сторона заявляла, что Иран может создать 15 ядерных бомб в ближайшие дни.

Уже третий день история продолжается. В частности, сегодня Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.

В связи с этим Иран начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, за последние сутки в результате обстрелов погибло 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.

Кроме того, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать и передать ядерное оружие своим прокси-силам, что было бы угрозой для всего мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран Ядерное оружие Ядерная безопасность
Новости
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
"План фон дер Ляйен - Зеленского": Сийярто выдал новый антиукраинский бред
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде