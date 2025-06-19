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МАГАТЭ подтвердило поражение исследовательского ядерного реактора в Иране

Иран, Четверг 19 июня 2025 15:35
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МАГАТЭ подтвердило поражение исследовательского ядерного реактора в Иране Фото: МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного реактора в Иране (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В МАГАТЭ подтвердили, что во время последних ударов Израиля по Ирану был поврежден тяжеловодный исследовательский реактор, расположенный в Хондабе (бывший Арак).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике.

Там отметили, что объект сейчас находится на стадии строительства, не функционирует и не содержит ядерного материала, поэтому угрозы радиационного загрязнения нет.

"МАГАТЭ располагает информацией, что пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), который находился на стадии строительства. Он не работал и не содержал ядерного материала, поэтому радиологических последствий не было", - говорится в сообщении агентства.

Также в МАГАТЭ добавили, что пока "не имеют информации, которая бы свидетельствовала о поражении завода по производству тяжелой воды в Хондабе".

МАГАТЭ подтвердило поражение исследовательского ядерного реактора в Иране

Напомним, в ночь на четверг 19 июня, 40 истребителей ВВС Израиля осуществили масштабную воздушную операцию на территории Ирана.

Одним из главных ударов стал обстрел ядерного реактора в Араке. Самолеты разрушили защитную конструкцию объекта, которую считают критически важной для производства плутония - материала, который может быть использован в создании ядерного оружия.

Также атакован объект в Натанзе, который, по утверждению Израиля, задействован в разработке ядерного вооружения.

ЦАХАЛ считает, что там хранились уникальные детали и оборудование, которые могли быть использованы для ускорения иранской ядерной программы.

Ранее в результате атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены по меньшей мере четыре важных инфраструктурных здания, в частности завод по переработке урана и предприятие по производству топливных пластин.

Между тем издание CNN со ссылкой на американскую разведку написало, что Иран не занимался активной разработкой ядерного оружия и был как минимум в трех годах от возможности его создать.

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