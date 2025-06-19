МАГАТЭ подтвердило поражение исследовательского ядерного реактора в Иране

В МАГАТЭ подтвердили, что во время последних ударов Израиля по Ирану был поврежден тяжеловодный исследовательский реактор, расположенный в Хондабе (бывший Арак).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике.

Там отметили, что объект сейчас находится на стадии строительства, не функционирует и не содержит ядерного материала, поэтому угрозы радиационного загрязнения нет. "МАГАТЭ располагает информацией, что пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), который находился на стадии строительства. Он не работал и не содержал ядерного материала, поэтому радиологических последствий не было", - говорится в сообщении агентства. Также в МАГАТЭ добавили, что пока "не имеют информации, которая бы свидетельствовала о поражении завода по производству тяжелой воды в Хондабе".