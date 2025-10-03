Повреждение кабелей в Балтийском море: финский суд вынес неожиданное решение

Финляндия не имеет юрисдикции для судебного преследования капитана и двух его помощников с нефтяного танкера Eagle S из российского "теневого флота", которых обвиняли в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.
Об этом постановил Хельсинский районный суд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Согласно решению суда, принятому 3 октября, финское государство должно оплатить судебные издержки моряков, которые составляют примерно 195 тысяч евро.
Прокурор требовал, чтобы капитан Eagle S Давит Вадачкория и помощники капитана Роберт Егизарян и Сантуш Кумар Чаурасия были приговорены как минимум к 2,5 годам безусловного лишения свободы.
Во время процесса адвокат судовладельца Eagle S, а также обвиняемые отмечали, что Финляндия не имеет юрисдикции в этом деле. Теперь окружной суд принял такое же решение.
Напомним, 25 декабря в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией, который расположен в Балтийском море. Финский национальный оператор электросетей Fingrid рассказал, что был поврежден подводный электрокабель Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию.
Позже стало известно, что пострадали два кабеля связи группы Elisa, и один - CITIC Telecom.
Причина неисправности пока не установлена, сейчас проводится расследование.
26 декабря СМИ писали, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.
Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда теневого флота РФ.