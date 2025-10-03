Повреждение кабелей в Балтийском море: финский суд вынес неожиданное решение

Согласно решению суда, принятому 3 октября, финское государство должно оплатить судебные издержки моряков, которые составляют примерно 195 тысяч евро.

Прокурор требовал, чтобы капитан Eagle S Давит Вадачкория и помощники капитана Роберт Егизарян и Сантуш Кумар Чаурасия были приговорены как минимум к 2,5 годам безусловного лишения свободы.

Во время процесса адвокат судовладельца Eagle S, а также обвиняемые отмечали, что Финляндия не имеет юрисдикции в этом деле. Теперь окружной суд принял такое же решение.