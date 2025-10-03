Пошкодження кабелів у Балтійському морі: фінський суд виніс несподіване рішення

Що сталось з кабелями в Балтійському морі

Нагадаємо, 25 грудня у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією, що розташований у Балтійському морі. Фінський національний оператор електромереж Fingrid розповів, що був пошкоджений підводний електрокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

Пізніше стало відомо, що постраждали два кабелі зв'язку групи Elisa, та один - CITIC Telecom.

Причина несправності поки що не встановлена, зараз проводиться розслідування.

26 грудня ЗМІ писали, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна тіньового флоту РФ.