Из-за повреждения дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды, - ОВА

В результате повреждения россиянами дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды. Однако села на реке Волча не затоплены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, подтопления жилых домов в результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища не зафиксированы. Села на реке Волча не затоплены.

"По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды", - сообщил Филашкин.