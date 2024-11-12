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Из-за повреждения дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды, - ОВА

Курахово, Донецкая область, Вторник 12 ноября 2024 17:52
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Из-за повреждения дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды, - ОВА Фото: Кураховское водохранилище (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В результате повреждения россиянами дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды. Однако села на реке Волча не затоплены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, подтопления жилых домов в результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища не зафиксированы. Села на реке Волча не затоплены.

"По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды", - сообщил Филашкин.

Повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Напомним, вчера, 11 ноября, российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого вода в реке Волча значительно поднялась.

Как рассказал сегодня начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, в настоящее время затопления жилых домов нет.

По его словам, угрозы полной утечки воды из Кураховского водохранилища также нет.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища по нескольким причинам. Одна из них - попытка врага использовать ландшафт в свою пользу.

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