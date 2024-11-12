Вода прибывает: в МВА рассказали о ситуации после разрушения дамбы Кураховского водохранилища

На Кураховском водохранилище, где ниже поврежденной терновской плотины прибывает вода, пока не зафиксировано подтопленных домов. При этом из-за постоянных российских обстрелов осмотреть гидротехническое сооружение пока не удалось.

Об этом заявил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", - заявил он.

По словам главы МВА, российские войска пытались повредить плотину в течение трех месяцев, однако угрозы полной утечки воды из водохранилища нет.

"Возможно, она частично повреждена, какой-то один из шлюзов. Потому что враг в течение последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами", - отметил Падун.

Он также пояснил, что конструкция дамбы позволяет удерживать определенный уровень воды даже при повреждении.

"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", - добавил он.

Фото: Deepstate