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Вода прибывает: в МВА рассказали о ситуации после разрушения дамбы Кураховского водохранилища

Вторник 12 ноября 2024 13:07
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Вода прибывает: в МВА рассказали о ситуации после разрушения дамбы Кураховского водохранилища Фото: Кураховское водохранилище (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

На Кураховском водохранилище, где ниже поврежденной терновской плотины прибывает вода, пока не зафиксировано подтопленных домов. При этом из-за постоянных российских обстрелов осмотреть гидротехническое сооружение пока не удалось.

Об этом заявил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", - заявил он.

По словам главы МВА, российские войска пытались повредить плотину в течение трех месяцев, однако угрозы полной утечки воды из водохранилища нет.

"Возможно, она частично повреждена, какой-то один из шлюзов. Потому что враг в течение последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами", - отметил Падун.

Он также пояснил, что конструкция дамбы позволяет удерживать определенный уровень воды даже при повреждении.

"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", - добавил он.

Вода прибывает: в МВА рассказали о ситуации после разрушения дамбы Кураховского водохранилищаФото: Deepstate

Разрушение дамбы Кураховского водохранилища

11 ноября российские захватчики разрушили Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. При этом в зависимости от степени повреждения дамбы сообщалось о риске частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волчья.

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