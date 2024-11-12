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Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт

Киев, Вторник 12 ноября 2024 15:32
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Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт Иллюстративное фото: россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский, Мария Кучерявец
Эксперт: Александр Мусиенко

Россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища по нескольким причинам. Одна из них - попытка врага использовать ландшафт в свою пользу.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он обратил внимание, что с северного фланга Курахово защищает водохранилище реки Волчья. И, во-первых, враг при помощи подрыва дамбы хочет сделать так, чтобы водохранилище начало мелеть.

"Во-вторых, чтобы был разлив водохранилища и это начинало создавать проблемы. Потому что это будет размывать позиции наших сил. И так они просто хотят использовать ландшафт для себя. Потому что у них есть проблемы и они сейчас не могут полноценно окружить Курахово, а им сейчас, безусловно, это хотелось бы", - считает Мусиенко.

Эксперт уточнил, что украинские защитники в свою очередь защищаются, используя водохранилище, реку и водные препятствия.

"Вот враг, чтобы лишить нас этой возможности, стремится как раз повлиять на именно такие последствия. То есть использовать преимущества ландшафта. Поскольку войсками окружить не могут, то пытаются это сделать с помощью водохранилища", - подчеркнул Мусиенко.

Но он обратил внимание, что никто не допустит окружения наших войск. И если риски будут усиливаться то "возможен отход с боем", как это было в некоторых предыдущих случаях.

"Будет делаться все, чтобы не оставить там наши войска без логистики или без подкрепления или без возможности отойти, если на то будет необходимость", - отметил Мусиенко.

Повреждение Кураховской дамбы

Напомним, вчера, 11 ноября, стало известно, что российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого уровень воды в реке Волчья вырос.

При этом, как отмечал сегодня начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, пока что затопления жилых домов нет.

Он отметил, что угрозы полной утечки воды из Кураховского водохранилища также нет.

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Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт
Зачем РФ подорвала дамбу Кураховского водохранилища: что говорит эксперт
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