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РФ атаковала Киев: обломки упали на нескольких локациях в двух районах

02:16 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
РФ атаковала Киев: обломки упали на нескольких локациях в двух районах Фото: киевлян призывают оставаться в укрытиях (Getty Images)
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В ночь на четверг, 17 сентября, Россия в очередной раз атаковала Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракет", - сообщили в КМВА. Киевлян просят находиться в укрытиях.

Обновлено 2:55

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги

По предварительной информации, опубликованной мэром столицы Виталием Кличко, в Днепровском районе обломки упали на нескольких локациях - повреждено офисное здание и жилой дом. Также обломки рухнули на территории складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.

Экстренные службы направляются на места событий. Информация уточняется.

В Киеве накануне, 16 сентября, тоже загорелись склады после атаки дронов , а 15 сентября беспилотники попали в АЗС и склады в столице.

Кроме того, в Киеве 10 сентября дрон попал на территорию АЗС в Голосеевском районе - пострадали несколько человек, а вечером того же дня из-за очередного обстрела повредило бизнес-центр и офисное здание.

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