РФ атаковала Киев: обломки упали на нескольких локациях в двух районах

В ночь на четверг, 17 сентября, Россия в очередной раз атаковала Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ .

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракет", - сообщили в КМВА. Киевлян просят находиться в укрытиях.

Обновлено 2:55

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги

По предварительной информации, опубликованной мэром столицы Виталием Кличко, в Днепровском районе обломки упали на нескольких локациях - повреждено офисное здание и жилой дом. Также обломки рухнули на территории складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.

Экстренные службы направляются на места событий. Информация уточняется.