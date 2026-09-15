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В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады

05:49 15.09.2026 Вт
2 мин
Что известно об атаке РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады Фото: людей призвали перейти в укрытие (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Во вторник утром, 15 сентября, россияне атакуют Киев дронами. В городе уже неоднократно слышались взрывы и известно о первых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Желтый уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении КГВА в 05:25.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в Киевской области были зафиксированы реактивные дроны, летевшие в направлении Киева и затем фиксировавшиеся над столицей.

Приблизительно в 05:34 и затем 05:42 в городе были слышны звуки взрывов.

Обновлено в 06:50

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что враг попал дроном по АЗС в Дарницком районе города. Известно об одном пострадавшем.

Также он добавил, что в Оболонском районе предварительно попадание в складские помещения.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:49 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в нескольких областях.

В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне в последнее время стали намного чаще атаковать Киев, хоть и была временная пауза в ударах.

В частности, город подвергся атаке утром 10 сентября. Тогда в Голосеевском районе была атакована АЗС и пострадали несколько человек. Вечером того же дня из-за очередного обстрела был поврежден бизнес-центр, а также офисное здание.

Также мы писали, что в ночь на 11 сентября из-за дроновой атаки возник пожар в девятиэтажке в Днепровском районе города.

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