В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады

Во вторник утром, 15 сентября, россияне атакуют Киев дронами. В городе уже неоднократно слышались взрывы и известно о первых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Желтый уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении КГВА в 05:25.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в Киевской области были зафиксированы реактивные дроны, летевшие в направлении Киева и затем фиксировавшиеся над столицей.

Приблизительно в 05:34 и затем 05:42 в городе были слышны звуки взрывов.

Обновлено в 06:50

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что враг попал дроном по АЗС в Дарницком районе города. Известно об одном пострадавшем.

Также он добавил, что в Оболонском районе предварительно попадание в складские помещения.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:49 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в нескольких областях.