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В Киеве российский дрон упал на территорию АЗС, есть пострадавшие

11:08 10.09.2026 Чт
3 мин
Медики уже оказывают людям помощь
aimg Юлия Капитонова
В Киеве российский дрон упал на территорию АЗС, есть пострадавшие Фото: В столице сообщают о пострадавших (Getty Images)
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В результате новой воздушной атаки России на Киев, которая произошла утром 10 сентября, пострадали как минимум трое гражданских.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, медиков вызвали в Голосеевский район Киева.

"В Голосеевском районе БпЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали", - написал Кличко.

Он также добавил, что медики уже приехали и оказывают людям всю необходимую помощь.

Стоит отметить, что сегодня около 09:33 мэр сообщил о падении вражеского беспилотника в Голосеевском районе.

На тот момент о жертвах и пострадавших не сообщалось. Кличко также отметил, что в этот раз обошлось без пожара.

"В Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание", - сообщил мэр утром.

Обновлено в 11:33

Глава "Нафтогаза" Сергей Федоренко уточнил, что российский реактивный "Шахед" атаковал АЗК "Укрнафта".

В Киеве российский дрон упал на территорию АЗС, есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на АЗС в Киеве 10 сентября (Фото: dsns_telegram)

Он обратил внимание на то, что в этом ударе не было никакого военного смысла, а лишь банальный террор врага и попытка запугать людей.

В Киеве российский дрон упал на территорию АЗС, есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на АЗС в Киеве 10 сентября (Фото: dsns_telegram)

"В соответствии с правилами безопасности автозаправочный комплекс во время воздушной тревоги не работал. Персонал и клиенты покинули территорию АЗК. К сожалению, есть информация о пострадавших среди людей, которые находились рядом с АЗК", - заявил Федоренко.

В Киеве российский дрон упал на территорию АЗС, есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на АЗС в Киеве 10 сентября (Фото: dsns_telegram)

В ГСЧС сообщили, что в результате удара загорелся легковой автомобиль, а также была повреждена остановка общественного транспорта. Кроме того, возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

В Киеве российский дрон упал на территорию АЗС, есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на АЗС в Киеве 10 сентября (Фото: dsns_telegram)

После повторного попадания загорелись дизельные генераторы.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Обновлено в 11:43

Кличко заявил, что на данный момент известно о четырех пострадавших в результате падения БпЛА на АЗС в столице.

"Троих пострадавших медики госпитализировали", - уточнил он.

Обновлено в 12:28

Глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура также подтвердил, что клиенты и персонал во время тревоги заранее покинули территорию АЗК - никто из них не пострадал.

Однако зафиксированы повреждения капитальных зданий и оборудования.

"Это очередная российская атака на гражданскую инфраструктуру UKRNAFTA, которая ежедневно обеспечивает людей топливом и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор и запугивание мирного населения. Поврежденное восстановим и продолжим работу для наших клиентов", - пообещал Кукура.

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько вражеских целей силы ПВО успели обезвредить во время ночной атаки РФ 10 сентября.

Также стало известно, что пока у Украины есть два варианта защиты от российской баллистики.

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