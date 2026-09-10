РФ вечером ударила по Киеву реактивными дронами: что известно о последствиях

В Киеве вражеские дроны повредили бизнес-центр и офисное здание в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

Последствия атаки БпЛА

Вечером 10 сентября во время воздушной тревоги в столице зафиксировали падение обломков и попадание вражеских беспилотников в гражданскую инфраструктуру.

По информации мэра города, повреждение зафиксировано в двух районах.

Соломенский район - по предварительной информации, произошло попадание БпЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра.

Оболонский район - беспилотник упал на двухэтажное офисное здание.

На места происшествия немедленно выехали экстренные и спасательные службы для ликвидации последствий и выяснения информации о возможных пострадавших.

Обновлено 20:10

По информации Кличко, в Оболонском районе Киева российский беспилотник попал в складское здание, в результате чего вспыхнул пожар.

На месте происшествия уже работают все экстренные и спасательные службы, которые ликвидируют последствия попадания и укрощают огонь.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.