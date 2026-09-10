РФ вечером ударила по Киеву реактивными дронами: что известно о последствиях
В Киеве вражеские дроны повредили бизнес-центр и офисное здание в двух районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.
Последствия атаки БпЛА
Вечером 10 сентября во время воздушной тревоги в столице зафиксировали падение обломков и попадание вражеских беспилотников в гражданскую инфраструктуру.
По информации мэра города, повреждение зафиксировано в двух районах.
Соломенский район - по предварительной информации, произошло попадание БпЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра.
Оболонский район - беспилотник упал на двухэтажное офисное здание.
На места происшествия немедленно выехали экстренные и спасательные службы для ликвидации последствий и выяснения информации о возможных пострадавших.
Обновлено 20:10
По информации Кличко, в Оболонском районе Киева российский беспилотник попал в складское здание, в результате чего вспыхнул пожар.
На месте происшествия уже работают все экстренные и спасательные службы, которые ликвидируют последствия попадания и укрощают огонь.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Ночная атака на Киев
Напомним, предварительная массированная атака беспилотников на Киев произошла утром 9 сентября. Тогда последствия вражеских ударов фиксировались сразу в нескольких районах столицы.
В частности, в Днепровском районе города дроны попали в складские помещения, из-за чего на месте загорелись масштабные пожары.
Кроме того, российский "Шахед" попал в многоэтажку - в результате попадания реактивного дрона в 22-этажный дом повреждения получила гражданская инфраструктура, а среди жителей столицы были пострадавшие.