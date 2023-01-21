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РФ выпустила 10 мин по селу в Сумской области, попала в дома: ранен подросток

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Сумы, Суббота 21 января 2023 15:27
РФ выпустила 10 мин по селу в Сумской области, попала в дома: ранен подросток Фото: РФ выпустила 10 мин по селу в Сумской области 21 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ранили ребенка при обстреле приграничного села Студенок в Сумской области. Подросток чудом выжил после того, как одна из мин попала в дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня около 13 часов враг начал вести огонь по территории Эсманьской общины Шосткинского района. Россияне ударили из минометов по селу Студенок.
10 мин разорвались на улицах села, возле жилья местных жителей", - рассказал он.

По словам главы региона, вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен.

"В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень. Чудом выжил – его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы".
Сейчас жизни парня уже ничего не угрожает", - добавил Живицкий.

Как сообщалось, диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков снова попыталась пересечь границу в Сумской области, и украинские бойцы ей помешали.

Напомним, в субботу, 21 января, россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей. В результате этого был ранен человек.

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