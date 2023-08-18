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В Сумской области в результате российских обстрелов повреждены дома, ангар и АЗС

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Сумская область, Пятница 18 августа 2023 23:34
В Сумской области в результате российских обстрелов повреждены дома, ангар и АЗС Фото: российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ продолжали наносить удары по населенным пунктам Сумской области в приграничных районах, совершив в течение дня 22 обстрела. В результате вражеских атак есть разрушения и повреждения зданий, объектов инфраструктуры и энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Так, за день, 18 августа, под обстрел со стороны российских войск попали Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Николаевская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины.

Всего было зафиксировано 124 взрыва.

Данные об атаках:

  • Середино-Будская община: оккупанты совершили минометные обстрелы (13 взрывов), а также били из артиллерии. В результате одного из артобстрелов был поврежден 1 частный дом, автокран, 2 авто, складские помещения, АЗС, ангар, линия электропередач.
  • Белопольское общество: врагом были совершены обстрелы из миномета (6 взрывов).
  • Хотинская община: войска РФ сбросили 16 мин. В результате одного из обстрелов повреждено 1 частное домовладение.
  • Великописаревское общество: враг вел обстрел из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).
  • Краснопольское общество: оккупанты вели обстрел из артиллерии (9 взрывов). В результате ударов были разрушены склады агропредприятия.
  • Шалыгинская община: противник осуществил минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
  • Эсманское общество: россияне наносили удары из гранатометов АГС (10 взрывов) и минометов (4 взрыва).
  • Николаевская сельская община: враг сбросил на территорию 13 мин.
  • Зноб-Новгородская община: войска РФ наносили удары из минометов (4 взрыва).

Ситуация в Сумской области

В Сумской области населенные пункты в приграничных районах практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг для атак использует минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Напомним, что 13 августа захватчики обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.

Также сообщалось, что 11 августа, оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.

За день до этого, 10 августа, из-за российских обстрелов были повреждены помещение Дома культуры и авто в некоторых общинах области.

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