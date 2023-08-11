Оккупанты 9 раз за день обстреляли приграничье Сумской области: повреждены хозяйства

Российские войска в течение дня совершили 9 обстрелов по территории Сумской области, нанося удары по 6 общинам в приграничных районах. Всего был зафиксирован 51 взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Под российские обстрелы попали Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины Сумской области.

Данные об атаках:

По территории Середино-Будской общины войска РФ били из минометов (7 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов были повреждены 2 жилищных хозяйства. Кроме того, противник для атак применял также дрон-камикадзе (1 взрыв).

По территории Хотинской общины противник бил из гранатомета (7 взрывов АГС).

Также под гранатометный обстрел попала Великописаревская община (18 взрывов АГС).

По территории Юнаковской общины россияне наносили удары из артиллерии (2 взрыва).

На территорию Новослободской общины противник сбросил 6 мин.

Территория Краснопольской общины попала под минометный обстрел (4 взрыва).

Обстрелы Сумской области

В Сумской области населенные пункты практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских войск. Чаще всего под вражеские удары попадают приграничные районы. Оккупанты для атак используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.

Напомним, недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

Ранее сообщалось, что вчера, 10 августа, войска РФ 34 раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Под вражеские удары попали 23 населенных пунктов 8 территориальных общин, а в результате обстрелов повреждено помещение Дома культуры и авто.

Также сообщалось, что в результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.