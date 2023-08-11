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Оккупанты 9 раз за день обстреляли приграничье Сумской области: повреждены хозяйства

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Сумская область, Пятница 11 августа 2023 23:43
Оккупанты 9 раз за день обстреляли приграничье Сумской области: повреждены хозяйства Фото: войска РФ обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска в течение дня совершили 9 обстрелов по территории Сумской области, нанося удары по 6 общинам в приграничных районах. Всего был зафиксирован 51 взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Под российские обстрелы попали Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины Сумской области.

Данные об атаках:

  • По территории Середино-Будской общины войска РФ били из минометов (7 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов были повреждены 2 жилищных хозяйства. Кроме того, противник для атак применял также дрон-камикадзе (1 взрыв).
  • По территории Хотинской общины противник бил из гранатомета (7 взрывов АГС).
  • Также под гранатометный обстрел попала Великописаревская община (18 взрывов АГС).
  • По территории Юнаковской общины россияне наносили удары из артиллерии (2 взрыва).
  • На территорию Новослободской общины противник сбросил 6 мин.
  • Территория Краснопольской общины попала под минометный обстрел (4 взрыва).

Обстрелы Сумской области

В Сумской области населенные пункты практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских войск. Чаще всего под вражеские удары попадают приграничные районы. Оккупанты для атак используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.

Напомним, недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

Ранее сообщалось, что вчера, 10 августа, войска РФ 34 раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Под вражеские удары попали 23 населенных пунктов 8 территориальных общин, а в результате обстрелов повреждено помещение Дома культуры и авто.

Также сообщалось, что в результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.

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