Оккупанты 9 раз за день обстреляли приграничье Сумской области: повреждены хозяйства
Российские войска в течение дня совершили 9 обстрелов по территории Сумской области, нанося удары по 6 общинам в приграничных районах. Всего был зафиксирован 51 взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Под российские обстрелы попали Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины Сумской области.
Данные об атаках:
- По территории Середино-Будской общины войска РФ били из минометов (7 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов были повреждены 2 жилищных хозяйства. Кроме того, противник для атак применял также дрон-камикадзе (1 взрыв).
- По территории Хотинской общины противник бил из гранатомета (7 взрывов АГС).
- Также под гранатометный обстрел попала Великописаревская община (18 взрывов АГС).
- По территории Юнаковской общины россияне наносили удары из артиллерии (2 взрыва).
- На территорию Новослободской общины противник сбросил 6 мин.
- Территория Краснопольской общины попала под минометный обстрел (4 взрыва).
Обстрелы Сумской области
В Сумской области населенные пункты практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских войск. Чаще всего под вражеские удары попадают приграничные районы. Оккупанты для атак используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.
Напомним, недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.
Ранее сообщалось, что вчера, 10 августа, войска РФ 34 раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Под вражеские удары попали 23 населенных пунктов 8 территориальных общин, а в результате обстрелов повреждено помещение Дома культуры и авто.
Также сообщалось, что в результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.
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