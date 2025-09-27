Поврежденные многоэтажки и 10 помещений: кадры последствий удара по Запорожью

РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки Россия выпустила по Украине 115 ударных беспилотников, 70 из которых "Шахеды". Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Напомним, россияне в ночь на 27 сентября атаковали Запорожье дронами. Враг попал по объекту гражданской инфраструктуры. Без света остались почти 9 тысяч абонентов Запорожья. Кроме того, разрушен магазин АТБ.

Ранее мы писали, что 22 сентября Запорожье было атаковано КАБами. В результате обстрела горело двухэтажное здание, 5 автомобилей, а также известно о трех погибших.