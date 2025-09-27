UA

Пошкоджені багатоповерхівки та 10 приміщень: кадри наслідків удару по Запоріжжю

Фото: наслідки атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Савченко Юлія

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, авто та десять приватних приміщень бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та в.о. мера Регіну Харченко.

В ніч на 27 вересня ворог завдав удару дронами по Запоріжжю. В результаті атаки зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки, машини та нежитлові приміщення. Вибухова хвиля вибила десятки вікон.

На місці працюють комунальні служби - закривають вибиті вікна в квартирах, допомагають постраждалим та оглядають територію для безпеки мешканців.

Також спеціалісти фіксують масштаб руйнувань.

 

РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу Росія випустила по Україні 115 ударних безпілотників, 70 з яких "Шахеди". Українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 27 вересня атакували Запоріжжя дронами. Ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. Без світла залишилися майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя. Крім того, зруйновано магазин АТБ.

Раніше ми писали, що 22 вересня Запоріжжя було атаковане КАБами. В результаті обстрілу горіла двоповерхова будівля, 5 автомобілів, а також відомо про трьох загиблих.

