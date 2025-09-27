Пошкоджені багатоповерхівки та 10 приміщень: кадри наслідків удару по Запоріжжю

РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу Росія випустила по Україні 115 ударних безпілотників, 70 з яких "Шахеди". Українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 27 вересня атакували Запоріжжя дронами. Ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. Без світла залишилися майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя. Крім того, зруйновано магазин АТБ.

Раніше ми писали, що 22 вересня Запоріжжя було атаковане КАБами. В результаті обстрілу горіла двоповерхова будівля, 5 автомобілів, а також відомо про трьох загиблих.