В Киеве прогремели громкие взрывы, РФ ударила баллистикой
В ночь на 8 июля в Киеве прогремела серия очень мощных взрывов. Россияне нанесли удары баллистике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и собственного корреспондента.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:32.
Однако заметим, что взрывы в столице прогремели на несколько минут раньше, чем в городе объявили тревогу. Сначала не было понятно, в чем причина, однако впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко написал об ударах баллистики.
В Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что есть угроза баллистики с севера.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги в Киеве и ряде других областей по-прежнему действует.
Обстрелы Киева
Напомним, что в последние месяцы россияне все чаще атакуют Киев, особенно начиная с июля. Последняя комбинированная атака произошла в ночь на 6 июля. Враг применил для атаки дроны и ракеты разных типов.
Самые серьезные разрушения были зафиксированы в Киеве и области, а именно в населенном пункте Вишневое Бучанского района.
К слову, 7 июля в Киеве завершили поисково-спасательные работы на двух локациях в Подольском и Дарницком районах после атаки РФ. Теперь начался второй этап – ликвидация последствий.