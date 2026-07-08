В Киеве прогремели громкие взрывы, РФ ударила баллистикой

В ночь на 8 июля в Киеве прогремела серия очень мощных взрывов. Россияне нанесли удары баллистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и собственного корреспондента.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:32.

Однако заметим, что взрывы в столице прогремели на несколько минут раньше, чем в городе объявили тревогу. Сначала не было понятно, в чем причина, однако впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко написал об ударах баллистики.

В Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что есть угроза баллистики с севера.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги в Киеве и ряде других областей по-прежнему действует.