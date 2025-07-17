С должностью для Умерова определятся завтра, - источник

В Украине продолжается процесс обновления Кабмина, большинство министров сохранят свои должности. Будущее же Рустема Умерова после отставки из Минобороны определится завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Изначально Умерова рассматривали на место посла Украины в США. Впрочем, как мы ранее писали, планы изменились. Сейчас потенциальный кандидат в Вашингтон - вице-премьер Кабмина Шмыгаля Ольга Стефанишина. А новая должность для Умерова будет определена завтра.
Как ожидается, сегодня до конца дня Рада утвердит новый состав Кабмина. Парламент уже назначил Юлию Свириденко премьером, рассмотрение кадровых вопросов в Раде продолжается.
Пока единственным неопределенным вопросом остается должность главы Минкульта. По информации РБК-Украина, решение о новом министре культуры будет принято позже.
Напомним, что вчера, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Таким образом завершилась пятилетняя каденция Шмыгаля на посту главы правительства.
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, отставка премьер-министра не обусловлена какой-то единственной причиной, а скорее рядом факторов. В частности, необходимостью "обновления системы" на фоне затяжной войны, усталости общества и внутренней конкуренции во власти.
Также есть вероятность, что скандал вокруг дела вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышева стал одним из факторов, который значительно ускорил кадровые перестановки в правительстве.
Заметим, что на место Шмыгаля уже назначили Юлию Свириденко.
Подробнее о перестановках - в материале РБК-Украина.
Заметим, что в отдельном материале мы уже объясняли, что по состоянию на утро 17 июля наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Сейчас Киев ждет предварительной реакции на ее кандидатуру со стороны американской стороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.