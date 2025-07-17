З посадою для Умєрова визначаться завтра, - джерело

В Україні триває процес оновлення Кабміну, більшість міністрів збережуть свої посади. Майбутнє ж Рустема Умєрова після відставки з Міноборони визначиться завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Спочатку Умєрова розглядали на місце посла України в США. Втім, як ми раніше писали, плани змінилися. Нараз потенційний кандидат у Вашингтон - віцепремʼєр Кабміну Шмигаля Ольга Стефанішина. А нова посада для Умєрова буде визначена завтра.
Як очікується, сьогодні до кінця дня Рада затвердить новий склад Кабміну. Парламент вже призначив Юлію Свириденко премʼєром, розгляд кадрових питань у Раді триває.
Наразі єдиним невизначеним питанням залишається посада очільника Мінкульту. За інформацією РБК-Україна, рішення щодо нового міністра культури буде прийнято пізніше.
Нагадаємо, що вчора, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.
Таким чином завершилася п’ятирічна каденція Шмигаля на посаді глави уряду.
Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на власні джерела, відставка прем'єр-міністра не зумовлена якось єдиною причиною, а скоріше низкою факторів. Зокрема, необхідністю "оновлення системи" на тлі затяжної війни, втоми суспільства та внутрішньої конкуренції у владі.
Також є ймовірність, що скандал довкола справи віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова став одним із факторів, який значно прискорив кадрові перестановки в уряді.
Зауважимо, що на місце Шмигаля вже призначили Юлію Свириденко.
Детальніше про перестановки - в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що в окремому матеріалі ми вже пояснювали, що станом на ранок 17 липня найбільш ймовірним кандидатом на пост посла України у США є віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Наразі Київ чекає попередньої реакції на її кандидатуру з боку американської сторони.
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