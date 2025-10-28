Чиновников Госспецсвязи разоблачили на растрате 90 млн гривен при закупке дронов

В 2023 году после принятия изменений в государственный бюджет Украины Госспецсвязи было выделено 30 млрд гривен на закупку беспилотников.

В рамках досудебного расследования установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств.

Так, согласно разработанному преступному плану поставки дронов должны были происходить заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Для обеспечения победы упомянутых компаний к тендеру привлекались подконтрольные фирмы, имитирующие конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования.

Выяснилось, что в течение мая-сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

Такие действия лиц нанесли госбюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн гривен.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.