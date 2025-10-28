Посадовців Держспецзв’язку викрили на розтраті 90 млн гривень під час закупівлі дронів

У 2023 році після ухвалення змін до державного бюджету України Держспецзв’язку було виділено 30 млрд гривень на закупівлю безпілотників.

У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження.

З’ясувалося, що протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

Такі дії осіб завдали держбюджету України збитків на суму понад 90 млн гривень.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.