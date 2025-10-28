UA

Посадовців Держспецзв’язку викрили на розтраті 90 млн гривень під час закупівлі дронів

Фото: посадовців Держспецзв’язку викрили на розтраті 90 млн гривень під час закупівлі дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

НАБУ та САП повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації схеми розкрадання коштів під час закупівель дронів для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У 2023 році після ухвалення змін до державного бюджету України Держспецзв’язку було виділено 30 млрд гривень на закупівлю безпілотників.

У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження.

З’ясувалося, що протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

Такі дії осіб завдали держбюджету України збитків на суму понад 90 млн гривень.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Інша схема під час закупівлі дронів

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему, в рамках якої дрони та засоби РЕБ купували за свідомо завищеними цінами.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, до 30% від суми контракту перераховувалося організаторам схеми у вигляді незаконної вигоди.

За даними джерел РБК-Україна, серед підозрюваних фігурує нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Крім того, до схеми може бути причетний колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

