Эрдоган заявил, что склоняет Россию к миру в Украине

Турция использует собственные каналы коммуникации, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

О своих усилиях он рассказал во время саммита НАТО в Анкаре.

"Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи, чтобы склонить Россию в мир. Что касается войны в Украине, я разделяю видение мира господина Трампа", - подчеркнул лидер Турции.

Эрдоган также добавил, что поддерживает инициативу президента США по формированию перечня приоритетных потребностей Украины (PURL).

"Напоминаю вам, что мы должны быть полностью солидарны в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - отметил турецкий лидер.

К слову, во время Парламентского саммита НАТО также подняли тему завершения войны в Украине. На этом фоне Турция призвала к более активным мирным усилиям.

"Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции завоевал доверие обеих сторон, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", - заявил Эрдоган.