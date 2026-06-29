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Эрдоган обратился к союзникам по НАТО с призывом по войне в Украине

20:11 29.06.2026 Пн
2 мин
Почему турецкий лидер считает, что действовать нужно уже в ближайшее время?
aimg Мария Науменко
Эрдоган обратился к союзникам по НАТО с призывом по войне в Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
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На Парламентском саммите НАТО снова подняли тему завершения войны в Украине. Турция призвала к более активным мирным усилиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает CNN Türk .

По словам Эрдогана, урегулирование войны должно происходить путем диалога.

"Я хочу особо подчеркнуть, что в ближайшее время нам необходимо добиться результатов в вопросе урегулирования российско-украинской войны путем диалога", - подчеркнул он.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара и дальше готова способствовать мирным усилиям.

"Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции завоевал доверие обеих сторон, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что евроатлантическая безопасность испытывает исторический перелом. По его мнению, войны, терроризм, кризисы и нелегальная миграция заставляют союзников пересматривать подходы к безопасности.

"Мы находимся в центре периода неопределенности, когда напряженность заменяет стабильность, а предсказуемость все меньше и меньше. В нынешних условиях еще важнее сохранить сдерживающий потенциал НАТО и укрепить солидарность между союзниками", - добавил турецкий лидер.

Напомним, недавно глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией .

По его словам, дипломатический процесс зашел в тупик, поэтому Турция призывает стороны вернуться к диалогу и подтверждает готовность принять их делегации.

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