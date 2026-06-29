Эрдоган обратился к союзникам по НАТО с призывом по войне в Украине

На Парламентском саммите НАТО снова подняли тему завершения войны в Украине. Турция призвала к более активным мирным усилиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает CNN Türk .

По словам Эрдогана, урегулирование войны должно происходить путем диалога.

"Я хочу особо подчеркнуть, что в ближайшее время нам необходимо добиться результатов в вопросе урегулирования российско-украинской войны путем диалога", - подчеркнул он.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара и дальше готова способствовать мирным усилиям.

"Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции завоевал доверие обеих сторон, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что евроатлантическая безопасность испытывает исторический перелом. По его мнению, войны, терроризм, кризисы и нелегальная миграция заставляют союзников пересматривать подходы к безопасности.

"Мы находимся в центре периода неопределенности, когда напряженность заменяет стабильность, а предсказуемость все меньше и меньше. В нынешних условиях еще важнее сохранить сдерживающий потенциал НАТО и укрепить солидарность между союзниками", - добавил турецкий лидер.