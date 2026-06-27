В Турции заявили, что готовы принять новые переговоры между Украиной и РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить площадку для делегаций Украины и РФ, чтобы возобновить дипломатический процесс урегулирования войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с главой МИД каналы Анитой Ананд в Оттаве.

"Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении достичь военных достижений", - заявил Фидан.

Он отметил, что дипломатический процесс нужно как можно быстрее активизировать, и в этом контексте Турция готова предоставить площадку для переговоров.

"В этом контексте хочу заявить мировой общественности так же, как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы снова собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране", - добавил министр.

Также Фидан затронул тему саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. По его словам, этот саммит будет историческим, а в контексте войны РФ против Украины вопрос развития оборонной промышленности станет одной из ключевых тем.

"Особенно вместе с российско-украинской войной и другими войнами на политическом и стратегическом уровнях сформировалось осознание необходимости оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности", - сказал Фидан, добавив, что эта тема стала уже вопросом, имеющим стратегическое значение.

Кроме того, министр сообщил, что дискуссия по увеличению оборонных расходов уже завершена, поэтому союзники должны демонстрировать практическое выполнение взятых на себя обязательств.