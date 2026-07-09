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"Нарушают строгие ограничения": Эрдоган раздавал странные подарки на саммите НАТО

09:07 09.07.2026 Чт
2 мин
Лидеры Европы не были готовы к таким сюрпризам
aimg Юлия Капитонова
"Нарушают строгие ограничения": Эрдоган раздавал странные подарки на саммите НАТО Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО подарил главе Евросовета Антониу Коште и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен огнестрельное оружие. Однако, как выяснилось, не только им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Турецкий лидер как хозяин саммита НАТО на прощание вручил высокопоставленным должностным лицам ЕС гравиированные пистолеты с боевыми патронами.

По словам представителя Европейского совета, оружие уже забрала служба охраны Кошты для проведения проверки.

"Мы будем соблюдать бельгийские процедуры, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета", - заявил он.

Урсула фон дер Ляен пока не признается в СМИ, что она планирует делать с полученным подарком.

Один из чиновников отметил, что церемониальные пистолеты премиумкласса, вероятно, никто не оставит в личном использовании лидеров ЕС. Дело в том, что они "нарушают серьезные ограничения" по стоимости подарков.

Впоследствии стало известно, что огнестрельное оружие от Эрдогана также получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также глава правительства Нидерландов Роб Еттен.

Они сообщили СМИ, что оставят свои пистолеты в Турции для списания, прежде чем везти их домой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Эрдоган пытается убедить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Кроме того, мы писали, что турецкий лидер призвал союзников по НАТО активизировать усилия для скорейшего прекращения российско-украинской войны.

Также стало известно, что Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Киевом и Москвой.

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