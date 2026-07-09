"Нарушают строгие ограничения": Эрдоган раздавал странные подарки на саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО подарил главе Евросовета Антониу Коште и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен огнестрельное оружие. Однако, как выяснилось, не только им.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Турецкий лидер как хозяин саммита НАТО на прощание вручил высокопоставленным должностным лицам ЕС гравиированные пистолеты с боевыми патронами.
По словам представителя Европейского совета, оружие уже забрала служба охраны Кошты для проведения проверки.
"Мы будем соблюдать бельгийские процедуры, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета", - заявил он.
Урсула фон дер Ляен пока не признается в СМИ, что она планирует делать с полученным подарком.
Один из чиновников отметил, что церемониальные пистолеты премиумкласса, вероятно, никто не оставит в личном использовании лидеров ЕС. Дело в том, что они "нарушают серьезные ограничения" по стоимости подарков.
Впоследствии стало известно, что огнестрельное оружие от Эрдогана также получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также глава правительства Нидерландов Роб Еттен.
Они сообщили СМИ, что оставят свои пистолеты в Турции для списания, прежде чем везти их домой.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Эрдоган пытается убедить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Кроме того, мы писали, что турецкий лидер призвал союзников по НАТО активизировать усилия для скорейшего прекращения российско-украинской войны.
Также стало известно, что Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Киевом и Москвой.