"Порушують суворі обмеження": Ердоган роздавав дивні подарунки на саміті НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО подарував главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн вогнепальну зброю. Однак, як виявилося, не лише їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Турецький лідер як господар саміту НАТО на прощання вручив високопосадовцям ЄС гравійовані пістолети з бойовими набоями.

За словами представника Європейської ради, зброю вже забрала служба охорони Кошти для проведення перевірки.

"Ми дотримуватимемося бельгійських процедур, щоб доставити її до Бельгії, а потім зберігатимемо відповідно до вимог безпеки, встановлених Генеральним секретаріатом Ради", - пояснив він.

Урсула фон дер Ляєн поки не зізнається ЗМІ, що вона планує робити з отриманим подарунком.

Один із посадовців зауважив, що церемоніальні пістолети преміумкласу, ймовірно, ніхто не залишить в особистому користуванні лідерів ЄС. Річ у тім, що вони "порушують суворі обмеження" щодо вартості подарунків.

Згодом стало відомо, що вогнепальну зброю від Ердогана також отримали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який йде у відставку, а також очільник уряду Нідерландів Роб Єттен.

Вони повідомили ЗМІ, що залишать свої пістолети в Туреччині для списання, перш ніж везти їх додому.