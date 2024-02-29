Нарушает принципы ЕС. В Литве раскритиковали план польских фермеров заблокировать границу

Она отметила, что грузовики будут направлены с границы на дополнительные стоянки, где они будут проверяться, поэтому будут очереди.

"Насколько я понимаю, поток людей не будет остановлен, но мы все еще являемся членами свободного Европейского союза, где движение товаров и людей должно быть свободным", - сказала Армонайте.

Литовский министр подчеркнула, что любое препятствие движению потенциально может нарушить свободу передвижения.

Польские фермеры планируют заблокировать дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска Будзиско-Калвария с 1 марта. Блокада продлится неделю. Фермеры заявляют, что часть украинского зерна, импортируемого в Литву, возвращается в Польшу.

Добавим, что указанный пункт пропуска находится на Сувальском перешейке. Это территория на литовско-польской границе, которая также граничит с Калининградской областью и Беларусью.

Блокада украинской границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.

Кроме того, польские фермеры также заявляли, что будут блокировать границу с Германией.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.