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Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Литвой

Понедельник 26 февраля 2024 16:49
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Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Литвой Фото: польские фермеры анонсировали протесты на границе с Литвой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские фермеры расширяют свои протесты. На этой неделе они планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии LRT рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печиньскинс.

По его словам, протестующие хотят останавливать и проверять у КПП между литовским городом Кальвария и польским Будзиско все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", - уточнил Печиньскинс.

При этом останавливать не будут легковушки, бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом.

"Мы просто хотим доказать и привлечь внимание к тому, что происходит, потому что считаем, что наши интересы нарушаются, и мы не получаем ни от кого поддержки. Вопрос о блокаде литовской границы возник при обдумывании того, как усилить давление на польское правительство", - рассказал соорганизатор протеста.

Блокада границы с Украиной

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают грузовики, чем сильно усложняют украинский экспорт.

Фермеры недовольны тем, что украинское зерно, которое идет транзитом через Польшу, якобы может оставаться в стране.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план из пяти пунктов для деблокады границы.

С предложением премьера можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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