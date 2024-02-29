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Порушує принципи ЄС. У Литві розкритикували план польських фермерів заблокувати кордон

Фото: у Литві розкритикували план польських фермерів заблокувати кордон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва незадоволена рішенням польських фермерів блокувати спільний кордон. У Вільнюсі нагадали, що це порушить принцип ЄС щодо вільного пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, яку цитує LRT.

Вона зазначила, що вантажівки будуть направлені з кордону на додаткові стоянки, де їх будуть перевіряти, тому будуть черги.

"Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського союзу, де рух товарів і людей має бути вільним", - сказала Армонайте.

Литовський міністр підкреслила, що будь-яке перешкоджання руху потенційно може порушити свободу пересування.

Польські фермери планують заблокувати дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Калварія з 1 березня. Блокада триватиме тиждень. Фермери заявляють, що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

Додамо, що вказаний пункт пропуску знаходиться на Сувальському перешийку. Це територія на литовсько-польському кордоні, яка межує також з Калінінградською областю та Білоруссю.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.

Крім того, польські фермери також заявляли, що блокуватимуть кордон з Німеччиною.

Вчора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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