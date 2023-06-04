Нарушение прав украинцев в Польше: как подать жалобу к местному обмудсмену

В случае, когда украинских искателей убежища в Польше неправомерно лишили статуса защиты, выплат или медицинского обеспечения, они могут защитить свои права, обратившись к польскому омбудсмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
К польскому омбудсмену могут обратиться кроме граждан Польши, иностранцы (которые хотят подать жалобу на деятельность польского учреждения), группа лиц или организация.
Как запросить?
"Если потенциальный заявитель имеет вопросы по оформлению запроса или дополнительных документов, он может позвонить на бесплатную горячую линию по телефону: (+ 48) 800 676 676 для уточнения всей необходимой информации", - пояснили в Минреинтеграции.
Две трети находящихся в Польше украинцев планируют вернуться в Украину. 30% беглецов от войны намерены остаться в этой стране.
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