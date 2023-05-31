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Сколько украинцев планируют вернуться из Польши домой: новое исследование

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Среда 31 мая 2023 11:33
Сколько украинцев планируют вернуться из Польши домой: новое исследование Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Две трети находящихся в Польше украинцев планируют вернуться в Украину. 30% бежавших от войны намерены остаться в этой стране.

При этом половина украинцев планируют получить временный вид на жительство, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные миграционной платформы EWL.

В новом социологическом исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета исследовали настроения граждан Украины по возвращению домой в ближайшее время или в долгосрочной перспективе.

Среди опрошенных было 40% бежавших от войны, а 60% – довоенных мигрантов. Среди участников опроса 67% составили женщины (92% – среди респондентов из числа беженцев). Половина опрошенных приехала в Польшу с детьми. Хорошо владеют польским языком – 35% респондентов.

Большинство украинцев сказали о планах вернуться в Украину со временем – таких 62%. Навсегда остаться в Польше хотят 30% беженцев. 50% респондентов намерены получить вид на временное проживание.

Среди причин возвращаться домой украинцы называли переживания за близких в Украине, нехватку денег и проблемы с поиском работы, доступ к медицине и незнание польского языка. Язык не знают 25% беженцев и 10% довоенных мигрантов.

В пользу выбора Польши как страны проживания назывались следующие факторы: друзья и знакомые в этой стране, культурное и языковое сходство, доброжелательность поляков, более легкий поиск работы.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года в более чем десяти польских городах. Участие в исследовании приняли 500 совершеннолетних граждан Украины.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR.

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