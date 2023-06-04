Порушення прав українців у Польщі: як подати скаргу до місцевого обмудсмена

До польського омбудсмена можуть звернутись окрім громадян Польщі, іноземці (які хочуть подати скаргу на діяльність польської установи), група осіб чи організація.

Як можна подати запит?

Написати на електронну адресу: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Відправити поштовий лист на адресу: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Заповнити онлайн-форму.

"Якщо потенційний заявник має питання щодо оформлення запиту або додаткових документів, він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: (+ 48) 800 676 676 для уточнення всієї необхідної інформації", - пояснили у Мінреінтеграції.

Українські біженці у Польщі

Дві третини українців, які перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну. 30% втікачів від війни мають намір залишитися у цій країні.

У Польщі оголосили акцію безкоштовних поїздок поїздами національного залізничного перевізника PKP Intercity. Така пропозиція діятиме для дітей до 16 років упродовж 1 червня.