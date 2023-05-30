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Украинцы в Польше смогут ездить на поездах бесплатно: условия акции

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Вторник 30 мая 2023 17:07
Украинцы в Польше смогут ездить на поездах бесплатно: условия акции Фото: Поезда PKP Intercity (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше объявили акцию бесплатных поездок на поездах национального железнодорожного перевозчика PKP Intercity. Такое предложение будет действовать для детей до 16 лет в течение 1 июня.

Бесплатный проезд будет доступен в вагонах ІІ-го класса, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Бесплатный проезд будет разрешен при наличии документа ребенка, подтверждающего его возраст. Во время проверки билета нужно будет показать паспорт, ID-карту, школьную легитимацию или даже медицинскую карточку.

Для того чтобы воспользоваться поездом, нужно получить бесплатный билет в кассе или у проводника. В поездах категории ЭИР (Pendolino) билет выдается только в кассах вокзалов. Детям до 4 лет можно путешествовать бесплатно круглогодично, но на каждую поездку все равно необходимо оформлять отдельный билет.

Семьи от 2 до 5 человек могут путешествовать на поездах PKP Intercity со скидками на постоянной основе. Речь идет о тарифе "Taniej z bliskimi", предусматривающем скидку 30% от базовой стоимости билетов при поездках поездами TLK или IC.

В экспрессах EIC ибо EIP (Pendolino) можно воспользоваться семейным билетом (Bilet Rodzinny). По такому предложению каждый из членов семьи до 5 человек получает 30% скидку на билет. Эта акция также совмещается с установленными законом льготами.

Владельцы карты Большой Семьи, в которой воспитывается от 3 детей, имеют постоянную скидку 37%. Если минимум два члена семьи путешествуют вместе, им предоставляется дополнительная скидка 30%.

Во время однодневной акции дети из таких семей также имеют право получить бесплатный билет.

Напомним, мы писали, что в европейской столице упраздняют льготный проезд для украинцев.

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