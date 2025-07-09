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Рядом нет укрытия или трудно добраться: как спастись во время атаки, если не успели спрятаться

Среда 09 июля 2025 08:50
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Рядом нет укрытия или трудно добраться: как спастись во время атаки, если не успели спрятаться Где прятаться, если укрытия рядом нет или вы туда не можете добраться (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Воздушная тревога застает врасплох - в магазине, на улице, в авто или даже в поле. Не всегда есть возможность добраться до укрытия или его просто нет поблизости. Что делать, если рядом нет безопасного места, а "шахеды" или ракеты уже летят?

Как спасти свою жизнь в условиях, когда укрытия рядом нет или у вас нет возможности до него добраться, рассказывает РБК-Украина.

Если вы дома, но укрытие далеко

Выберите "две стены". Лучший вариант - коридор, ванная или кладовка без окон. Важно, чтобы между вами и улицей были как минимум две капитальные стены.

Лягте на пол, накройтесь одеялом, матрасом или дверью - это уменьшит риск травм при обломках.

Не стойте возле окон - ударная волна их разобьет, а осколки могут ранить даже в соседней комнате.

Если вы на улице или в городе

Ищите капитальное сооружение без окон: подъезд, магазин, подземный паркинг, подземный переход.

Если ничего нет - прижмитесь к стене, которая не имеет окон, и сядьте или лягте на землю.

Избегайте автомобилей, остановок, билбордов - все это может превратиться в обломки.

Не оставайтесь на улице и не снимайте - это может стоить вам жизни. Займитесь собственной безопасностью.

Если вы в деревне или на природе

Лучшее решение - яма, канава, углубление в земле. Даже неглубокая канава значительно снижает риск поражения обломками.

Лягте на живот, закройте голову руками или рюкзаком, ноги немного расставьте - так меньше шансов получить травму.

Если есть хозяйственная постройка без окон (сарай, погреб) - это лучше, чем ничего.

Но ни в коем случае не прячьтесь:

  • в теплицах
  • под навесами
  • в гаражах с металлическими крышами
  • возле машин или тракторов - металл обломки не остановит

Если вы в авто

Немедленно остановитесь. Не оставайтесь в машине - авто не защищает даже от небольших обломков.

Выбегайте и ищите углубление в земле или сооружение поблизости.

Если вариантов нет - лягте возле машины, но не под ней, накройте голову рюкзаком.

Если вы не можете самостоятельно добраться до укрытия

Такие ситуации реальны - человек лежачий, с инвалидностью, пожилого возраста или после операции. И хотя воздушная тревога звучит, физически добраться до укрытия невозможно. В таком случае надо максимально повысить уровень безопасности в помещении, где находится человек.

  • Переместите кровать или тележку как можно дальше от окон. Лучше всего - в угол между двумя капитальными стенами.
  • Если позволяет состояние - перенесите человека в ванную комнату, туалет или коридор без окон.
  • Важно накрыть человека матрасом или подушками (особенно голову и грудную клетку).
  • Если рядом есть другой человек - оставайтесь вместе и держите связь со службами помощи.
  • Заранее подготовьте лекарства, воду, документы и оставьте их в пределах досягаемости.
  • Для таких ситуаций рекомендуется прикрепить у входа табличку "непередвижное лицо внутри" - это поможет спасателям в случае обстрела или эвакуации.

Родным важно организовать все заранее: от удобного безопасного места до запаса связи (например, кнопочный телефон с экстренными номерами).

Где нельзя прятаться никогда

  • под линиями электропередач, билбордами, остановками, антеннами
  • в автомобиле
  • на балконе
  • возле окон
  • под деревьями
  • в легких конструкциях: киосках, теплицах, парниках

Как действовать эмоционально

Не паникуйте, это парализует реакцию.

Заранее пересмотрите карту укрытий в вашей местности.

Всегда имейте с собой минимальный тревожный набор: вода, документы, зарядное, аптечка.

Научите детей и пожилых родственников простым фразам: лечь, накрыться, прикрыть голову.

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При написании материала были использованы советы ГСЧС, инструкции военных экспертов и правила безопасности от экспертов по гражданской защите.

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