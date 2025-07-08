Где прятаться от "Шахедов" в городе: 2 лучших места, которые спасут жизнь

В условиях постоянных атак вражеских "Шахедов" вопрос безопасного укрытия становится жизненно важным для каждого украинца. Как эффективно защититься от взрывной волны и обломков, когда раздается воздушная тревога? Не все подвалы одинаково надежны, и знание о том, где прятаться в городе, может стать решающим.

РБК-Украина рассказывает о 2 лучших местах, которые обеспечат максимальную защиту от дронов в городе. Запомните эту информацию, ведь она может быть критически важной для вашей безопасности.

Специально оборудованные укрытия (бомбоубежища) и противорадиационные укрытия

Это самые безопасные места в городе во время атак. Они спроектированы и построены в соответствии с нормативами гражданской защиты для защиты населения от различных видов оружия массового поражения, взрывов, обломков, а также радиационного и химического загрязнения. Такие укрытия имеют:

Прочные железобетонные стены и перекрытия. Они рассчитаны на выдерживание значительных ударных нагрузок и способны защитить от прямого попадания или значительных разрушений поблизости.

Они рассчитаны на выдерживание значительных ударных нагрузок и способны защитить от прямого попадания или значительных разрушений поблизости. Два и более выхода. Это критически важно для обеспечения безопасной эвакуации в случае блокировки одного из выходов.

Это критически важно для обеспечения безопасной эвакуации в случае блокировки одного из выходов. Системы жизнеобеспечения. Наличие систем вентиляции, фильтрации воздуха, запасов воды, туалетов, мест для сидения и кроватей позволяет находиться в них длительное время.

Наличие систем вентиляции, фильтрации воздуха, запасов воды, туалетов, мест для сидения и кроватей позволяет находиться в них длительное время. Герметичные двери и люки , обеспечивающие защиту от вредных веществ и пыли.

, обеспечивающие защиту от вредных веществ и пыли. Расположение под землей. Глубокое залегание обеспечивает дополнительную защиту от взрывной волны.

Почему это лучше всего во время атаки "Шахедов"

Их конструкция и оснащение специально разработаны для минимизации рисков от взрывов и разрушений. Они являются наиболее надежными "островками безопасности".

Информацию о местонахождении таких укрытий можно найти на официальных сайтах местных органов власти (например, КГГА в Киеве), в мобильных приложениях ("Дія", "Киев Цифровой" и т.д.), а также на специальных картах, которые публикуют ГСЧС и волонтерские организации.

Станции метрополитена глубокого залегания

В городах, где функционирует метрополитен, его станции, особенно те, что расположены на значительной глубине, являются одними из самых эффективных мест для укрытия.

Это объясняется несколькими факторами:

Глубина залегания. Значительная толща грунта и городских сооружений над станцией метро создает мощный защитный барьер против взрывной волны и обломков. Дроны-камикадзе, как правило, не способны пробивать такие препятствия.

Значительная толща грунта и городских сооружений над станцией метро создает мощный защитный барьер против взрывной волны и обломков. Дроны-камикадзе, как правило, не способны пробивать такие препятствия. Капитальная железобетонная конструкция. Станции метро построены из массивных железобетонных конструкций, рассчитанных на выдерживание огромных нагрузок. Они спроектированы с учетом сейсмической устойчивости и способности выдерживать значительные внешние воздействия.

Станции метро построены из массивных железобетонных конструкций, рассчитанных на выдерживание огромных нагрузок. Они спроектированы с учетом сейсмической устойчивости и способности выдерживать значительные внешние воздействия. Системы вентиляции и инфраструктура. Метрополитен имеет собственные системы вентиляции, освещения, а во многих случаях - доступ к туалетам, что позволяет находиться там относительно комфортно в течение действия воздушной тревоги.

Метрополитен имеет собственные системы вентиляции, освещения, а во многих случаях - доступ к туалетам, что позволяет находиться там относительно комфортно в течение действия воздушной тревоги. Легкость доступа. Станции метро являются широко разветвленной сетью, что делает их относительно доступными для значительного количества горожан.

Отметим, что в метро действуют четкие правила пребывания во время тревоги. Следите за объявлениями администрации станции и указаниями работников.

Почему это лучше всего во время атаки "Шахедов"

Благодаря глубокому расположению и прочным инженерным конструкциям, станции метро обеспечивают высокий уровень защиты от ударных волн и вторичных поражений. Истории из городов, где метрополитен использовался как укрытие во время войны (например, в Лондоне во время Второй мировой войны или в Киеве и Харькове с 2022 года), подтверждают их эффективность.

Надежным укрытием во время атаки шахедов может стать станция метро (фото: Getty Images)

Где еще можно прятаться от "шахедов"

Кроме бомбоубежищ и станций метро, которые являются самыми безопасными, существуют другие места в городе, где можно искать укрытие от "Шахедов".

Важно понимать, что их уровень защиты может быть ниже, но они все равно предоставляют лучшую защиту, чем пребывание на открытом воздухе.

Подземные паркинги и подвалы жилых домов (с прочными перекрытиями)

Это самые распространенные доступные укрытия для большинства горожан. Многие жилые дома, особенно современные, имеют подземные паркинги, а старые дома - подвалы.

Они обычно расположены близко к жилью, что позволяет быстро добраться до укрытия после объявления тревоги. Наличие нескольких слоев земли и бетонных плит над головой значительно уменьшает риск поражения обломками и взрывной волной по сравнению с пребыванием на улице или на верхних этажах зданий.

Однако не все подвалы одинаково безопасны; важно, чтобы перекрытия были капитальными (железобетонными). Также важно убедиться, что подвал не является захламленным, имеет по крайней мере два выхода и не затапливается.

Подземные паркинги обычно более надежны, поскольку рассчитаны на значительные нагрузки, но их выезды/въезды могут быть уязвимыми.

Внутренние помещения без окон на нижних этажах прочных зданий

Если нет возможности добраться до подземного укрытия, следует выбирать самое безопасное место внутри здания, где вы находитесь.

Идея заключается в том, чтобы создать "две стены" между вами и внешней опасностью. Это может быть коридор, ванная комната (при отсутствии газового оборудования), тамбур или другое помещение без окон, расположенное внутри здания, как можно дальше от внешних стен.

Этот метод обеспечивает защиту от осколков стекла, внешних осколков от взрыва поблизости и частично от ударной волны. Внутренние стены, особенно несущие, могут предоставить дополнительную защиту.

Однако такие "укрытия" не защитят от прямого попадания в здание или значительных разрушений. Цель - избежать поражения вторичными обломками.

Следует избегать помещений с большими окнами, зеркалами, люстрами и другими объектами, которые могут разлететься на осколки. Если есть окна, их желательно заклеить скотчем крест-накрест, чтобы уменьшить разлет осколков стекла.

Что стоит учесть, выбирая укрытие?

Скорость доступа

Лучшее укрытие - то, к которому вы можете добраться максимально быстро после объявления тревоги. Заранее определите ближайшие варианты к вашему дому или работе.

Расстояние от потенциальных целей

Избегайте пребывания рядом с военными объектами, стратегической инфраструктурой, большими скоплениями техники, заводами или складами, которые могут быть целями для вражеских атак.

Наличие двух выходов

Это критически важно. Один выход может быть заблокирован обломками.

Прочность перекрытий

Ищите укрытия с прочными, желательно железобетонными, перекрытиями, которые способны выдержать ударную волну и обвалы.

В любом случае, главное правило остается неизменным: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и немедленно направляйтесь к ближайшему безопасному месту. Ваша жизнь и безопасность - в ваших руках.