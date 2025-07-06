Где категорически нельзя прятаться от "Шахедов" в селе: это должны знать все!

В условиях постоянной угрозы вражеских беспилотников, особенно дронов-камикадзе типа "Шахед", знание правил безопасности может спасти жизнь. Особенно это касается сельской местности, где не всегда есть специально оборудованные укрытия. Важно знать, где категорически нельзя прятаться от этих смертоносных аппаратов.

Где прятаться от "Шахедов" в селе категорически нельзя и какое укрытие может вас защитить, рассказывает РБК-Украина .

Какие места самые опасные

На верхних этажах зданий

"Шахеды" часто поражают верхние части зданий. Спрятаться на чердаке, в мансарде или даже на втором этаже - это прямая угроза вашей жизни.

Обломки крыши, перекрытий, оконного стекла и других конструкций чрезвычайно опасны.

Возле окон и стеклянных дверей

Стекло - это один из самых опасных элементов при взрыве. Взрывная волна мгновенно разбивает его на тысячи острых осколков, летящих с огромной скоростью.

Даже если вы находитесь в комнате, которая не является прямым объектом удара, взрыв в соседнем здании или на улице может привести к смертельным травмам.

Возле газовых труб, баллонов и легковоспламеняющихся материалов

"Шахеды" не просто взрываются - они вызывают значительные пожары. Если вы прячетесь рядом с газовым оборудованием, баллонами с пропаном, бензином, или складами древесины, сена, топлива - вы подвергаетесь огромному риску взрыва и/или воспламенения. Это может привести к значительно худшим последствиям, чем сам удар дрона.

Во временных сооружениях со слабым перекрытием

Старые сараи, легкие хозяйственные постройки, теплицы, беседки - все это не является укрытием. Их конструкции не выдержат ударной волны, и они лишь станут источником дополнительных обломков.

К тому же гаражи, мастерские, кладовые - все это в последнее время становится целью "Шахеда"

На открытой местности, особенно возле автомобилей

Открытое пространство не дает никакой защиты. Прятаться возле машины также опасно, ведь автомобиль может взорваться или загореться от детонации. К тому же обломки от дрона или других объектов разлетаются на значительные расстояния.

Под деревьями, в саду

"Шахеды" летят низко, поэтому кусты или деревья - не лучшее место для укрытия. Деревья не остановят взрывную волну и все ветки сломаются как бумага. Поэтому сад и двор - не лучшее место.

В подвалах, не имеющих двух выходов

Хотя подвал может показаться надежным укрытием, если у него только один выход, вы рискуете оказаться в ловушке. В случае завала единственного выхода, вы будете отрезаны от помощи. Выбирайте подвалы с несколькими выходами или те, что имеют легкодоступные люки или окна на уровне земли.

А что может стать относительным укрытием в селе

Надежные подвалы и погреба

Если подвал крепкий, имеет бетонные перекрытия и по меньшей мере два выхода, это может быть относительно безопасным местом.

Внутренние комнаты дома

Если нет подвала, самое безопасное место - это внутренняя комната без окон, подальше от внешних стен. Лучше всего - за двумя стенами от потенциальной опасности. Сядьте на пол возле несущей стены.

Углубление в почве

Если вы находитесь на открытой местности, лягте в любое углубление - канаву, яму. Это уменьшит риск поражения обломками.

Важно!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, если вы живете в селе. Помните, что любое укрытие, даже не идеальное, лучше, чем его полное отсутствие.