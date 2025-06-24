Забудьте о "двух стенах": это правило уже не защищает во время обстрелов

Привычное правило "двух стен", которое годами считалось базовым советом во время воздушной тревоги, сегодня теряет актуальность. С появлением шахедов, высокоточных боеприпасов и кассетных снарядов обычная ванная комната или коридор уже не гарантируют безопасности.

Почему правило "двух стен" больше не работает и как правильно действовать, чтобы спасти себе жизнь, рассказывает РБК-Украина.

Что такое правило "двух стен"

Это один из первых советов, который давали гражданским с началом полномасштабного вторжения.

Суть проста: находись в помещении, которое расположено как минимум за двумя капитальными стенами от окон и внешних стен. Чаще всего это ванная комната, коридор или кладовка.

Считалось, что во время боевых действий и обстрелов это увеличит шансы на выживание людей в здании, которое подвергнется артиллерийскому, авиационному удару или иному огневому поражению.

В случае попадания ракеты в стену здания, первая, внешняя, стена часто разрушается, образуя обломки и пропуская взрывную волну в помещение, а вторая стена может спасти людей от этого.

И описанное правило действует как в горизонтальном, так и вертикальном пространстве. Именно поэтому верхние этажи здания более опасны во время обстрелов.

Почему правило "двух стен" больше не действует

Поскольку это правило было выведено довольно давно, оно было актуально для осколочных угроз и взрывов на расстоянии.

Но современная война совсем другая и оружия, которое может пробить не только две стены, но и уничтожить целые подъезды многоквартирных домов, частные дома и другие здания, очень много.

"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Он добавил, что при прямом попадании шахеда в дом, помещения могут выгореть за считанные минуты и при этом спасатели не смогут потушить пожар быстро из-за очень высокой температуры.

"Поэтому сейчас очень опасно. Уже не можем говорить о том, что две стены сейчас могут защитить", - добавил Петров.

Высокоточное оружие

Ракеты типа "Искандер" или "Калибр", шахеды и авиационные бомбы попадают точно в цель. Если целится в дом - "две стены" не спасут. Прямое попадание в дом может разрушить его от 9 до 1 этажа. И все, кто находится в доме или подвале - оказываются под обломками.

Разрушение целых этажей

Попадание в жилые дома сегодня приводит не просто к разбитым окнам, а к обвалам нескольких этажей, включая ванные и коридоры. И чаще всего - полностью заваливают подвалы, где также прячутся люди от обстрелов.

Кассетные боеприпасы

Падают одновременно на большой площади. Человек, который находится даже за несколькими стенами, может получить ранения, если крыша или окна взрываются над ним.

Вторичные факторы

Осколки, газ, обвалы, пожары. Даже если не было прямого попадания, погибнуть можно из-за обломков или задымления. А если помещение - "карман" (без окон), вероятность оказаться в ловушке возрастает.

Тип конструкции

Кроме того, уровень безопасности зависит и от самого здания - монолит, панельное или кирпичное. Именно монолитные считаются наиболее устойчивыми, поскольку в них цельная структура.

Худшая конструкция - это панельный дом. При попадании снаряда в такой дом, он может просто "сложиться", поскольку его целостность быстро теряется.

"Правило двух стен может защитить только от небольших осколков или стекла, но ситуация в Соломенском районе Киева показала, что правило двух стен абсолютно не действует. Потому что при прямом попадании разрушается целый подъезд. Люди также могут думать, что их может спасти подвал дома. Но когда складывается подъезд, то при прямом попадании подвал не спасает. Происходит фактическое захоронение людей. Ведь над ними очень большое количество конструкций". - отметил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Как защититься во время обстрела

Что же делать, когда раздается воздушная тревога? Куда бежать, чтобы спасти свою жизнь и своих близких?

Укрытие или паркинг

Лучший вариант - специальное укрытие, паркинг, метро. Такие места значительно безопаснее, чем любое помещение в квартире. Даже если далеко идти, все одно такое место должно быть в приоритете.

Это может быть еще подземный переход, подземные торговые центры - любой вариант лучше обычного коридора панельного дома.

Внутренние лестничные клетки

Во многих домах лестничные клетки имеют дополнительные защитные перекрытия. Если нет возможности спуститься в укрытие - это альтернативное решение.

"Если укрытия нет, им может быть метрополитен или подземный переход, которые относятся к сооружениям двойного назначения и может рассматриваться, как самое простое укрытие. Поэтому как только вы слышите сигнал воздушной тревоги, необходимо подниматься и направляться в укрытие. Для этого нужно заранее подготовить "тревожный чемоданчик" с минимальным набором всего необходимого: документы, еда, которая не портится, вода и лекарства", - советует Александр Хорунжий.

Возле шахты лифта будет значительно безопаснее, чем в ванной. Особенно, если говорить о панельных домах.

Природа

Если вы живете на окраинах, за городом или рядом есть большой парк, лесополоса - то это тоже не самый плохой вариант защитить свою жизнь. Там безопаснее, чем непосредственно возле домов или в домах. И основное правило - лечь на землю.

"Нужно сразу упасть на землю. Это снижает вероятность поражения обломками в 10 раз. Если взять за основу процентную вероятность поражения, когда мы стоим или передвигаемся, то присев, мы ее уменьшаем до 85%, если ложимся, мы ее снижаем до 10%. Потом нужно искать более безопасное место. Если рядом есть какие-то углубления, канавы, бордюр, за которым можно спрятаться, перелезаем именно туда и ждем хотя бы еще 10 минут после последнего взрыва", - советует инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан.

Не забудьте о "тревожном чемоданчике"

Будьте готовы быстро эвакуироваться из дома и для этого всегда держите собранной сумку (рюкзак) с вещами первой необходимости. Там должна быть минимальная аптечка, вода, документы, ценные вещи. Также там могут быть вещи, которые позволят быстро адаптироваться, если здание разрушено.