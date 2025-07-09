Поруч немає укриття або важко дістатися: як врятуватись під час атаки, якщо не встигли сховатися

Повітряна тривога застає зненацька - в магазині, на вулиці, в авто чи навіть у полі. Не завжди є змога дістатися до укриття або його просто немає поблизу. Що робити, якщо поруч немає безпечного місця, а "шахеди" або ракети вже летять?

Як врятувати своє життя в умовах, коли укриття поруч немає або у вас нема можливості до нього дістатися, розповідає РБК-Україна.

Якщо ви вдома, але укриття далеко

Виберіть "дві стіни". Найкращий варіант - коридор, ванна або комора без вікон. Важливо, щоб між вами та вулицею були щонайменше дві капітальні стіни.

Ляжте на підлогу, накрийтесь ковдрою, матрацом або дверима - це зменшить ризик травм при уламках.

Не стійте біля вікон - ударна хвиля їх розіб'є, а уламки можуть поранити навіть у сусідній кімнаті.

Якщо ви на вулиці або в місті

Шукайте капітальну споруду без вікон: під'їзд, магазин, підземний паркінг, підземний перехід.

Якщо нічого немає - притисніться до стіни, яка не має вікон, і сядьте або ляжте на землю.

Уникайте автомобілів, зупинок, білбордів - усе це може перетворитись на уламки.

Не залишайтеся на вулиці та не знімайте - це може коштувати вам життя. Займіться власною безпекою.

Якщо ви в селі або на природі

Найкраще рішення - яма, канава, заглиблення в землі. Навіть неглибока канава значно знижує ризик ураження уламками.

Ляжте на живіт, закрийте голову руками або рюкзаком, ноги трохи розставте - так менше шансів отримати травму.

Якщо є господарська будівля без вікон (сарай, погріб) - це краще, ніж нічого.

Але в жодному разі не ховайтесь:

в теплицях

під навісами

в гаражах з металевими дахами

біля машин чи тракторів - метал уламки не зупинить

Якщо ви в авто

Негайно зупиніться. Не залишайтесь у машині - авто не захищає навіть від невеликих уламків.

Вибігайте і шукайте заглиблення в землі або споруду поблизу.

Якщо варіантів нема - ляжте біля машини, але не під нею, накрийте голову рюкзаком.

Якщо ви не можете самостійно дістатися до укриття

Такі ситуації реальні - людина лежача, з інвалідністю, похилого віку або після операції. І хоча повітряна тривога лунає, фізично дістатися до укриття неможливо. У такому випадку треба максимально підвищити рівень безпеки у приміщенні, де перебуває людина.

Перемістіть ліжко або візок якнайдалі від вікон. Найкраще - в кут між двома капітальними стінами.

Якщо дозволяє стан - перенесіть людину у ванну кімнату, туалет або коридор без вікон.

Важливо накрити людину матрацом або подушками (особливо голову й грудну клітку).

Якщо поруч є інша людина - залишайтесь разом і тримайте зв'язок зі службами допомоги.

Завчасно підготуйте ліки, воду, документи та залиште їх у межах досяжності.

Для таких ситуацій рекомендується прикріпити біля входу табличку "непересувна особа всередині" - це допоможе рятувальникам у разі обстрілу чи евакуації.

Рідним важливо організувати все заздалегідь: від зручного безпечного місця до запасу зв’язку (наприклад, кнопковий телефон з екстреними номерами).

Де не можна ховатися ніколи

під лініями електропередач, білбордами, зупинками, антенами

в автомобілі

на балконі

біля вікон

під деревами

в легких конструкціях: кіосках, теплицях, парниках

Як діяти емоційно

Не панікуйте, це паралізує реакцію.

Заздалегідь передивіться карту укриттів у вашій місцевості.

Завжди майте з собою мінімальний тривожний набір: вода, документи, зарядний, аптечка.

Навчіть дітей і літніх родичів простим фразам: лягти, накритись, прикрити голову.