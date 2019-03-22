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Португалія - Україна: анонс матчу

Новини » Спорт    22.03.2019 - 12:11
Португалія - Україна: анонс матчу
Фото: Португалія - Україна (twitter.com/FFUKRAINE)

Готуємося до стартового поєдинку відбору на Євро-2020

У Лісабоні відбудеться стартовий матч кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 між збірними Португалії та України. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на ТРК "Україна" і "Футбол 1". Букмекери не вірять в команду Андрія Шевченка. Обслужить цей поєдинок французька бригада арбітрів.

22 березня 21:45
Лісабон, стадіон "Да Луж"

 

Збірна України у шостому у своїй історії європейському відбірному циклі стартує складним виїзним матчем проти чинного чемпіона Португалії, до складу якої повернувся Кріштіану Роналду.

За свою країну він не виступав з літа минулого року, після програшу Уругваю на ЧС-2018. Груповий турнір Ліги націй Кріштіану минулої осені пропустив.

На такий важливий матч головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко взяв 25 футболістів, серед яких виявився дебютант Жуніор Мораес, який нещодавно отримав український паспорт.

Раніше команди зіграли між собою два матчі і обмінялися перемогами. Збірні перетиналися в рамках відбору на чемпіонат світу 1998 року: "синьо-жовті" перемогли в Києві - 2:1, а піренейці в Порту - 1:0.

 

За всю свою історію "синьо-жовті" двічі грали у фінальних турнірах чемпіонату Європи і лише одного разу - на чемпіонаті світу.

Найвищим досягненням збірної є 1/4 фіналу на ЧС-2006 під керівництвом Олега Блохіна. На Євро-2012 українська команда разом зі збірною Польщі пройшла безпосередньо, як представник країни-організатора турніру. На Євро-2016 команда потрапила завдяки дуже лояльному регламенту кваліфікації. Україна  під керівництвом Михайла Фоменка зуміла вийти з третього місця у групі, вирвавши путівку на турнір у стикових матчах.

Однак вперше за багато років збірна України розпочинає відбірну кампанію на позитиві. Команда добре проявила себе в новому турнірі УЄФА - Лізі націй, обійшовши збірні Словаччини та Чехії і посівши перше місце в групі. "Жовто-сині" показали істотний прогрес в грі, що вилилося у чудовий результат.

Збірна України у Києві розпочне свій перший у 2019 році збір Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році
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