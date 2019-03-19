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Визначилася бригада арбітрів на матч Португалія - Україна

Новини » Спорт    19.03.2019 - 14:21
Визначилася бригада арбітрів на матч Португалія - Україна
Фото: Клеман Тюрпен (fff.fr)

Стартовий поєдинок відбору Євро-2020 судитимуть французи

Визначилася бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі відбору Євро-2020 між збірними Португалії та України. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу України.

Стартовий поєдинок кваліфікації судитиме французька бригада арбітрів. Головним рефері призначено досвідченого 36-річного Клемана Тюрпена.

На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано й Сіріль Гріньоре. У ролі четвертого арбітра виступить Бенуа Мелло.

Матч відбору до Євро-2020 Португалії проти України відбудеться 22 березня на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні.

Нагадаємо, після отримання нападником донецького "Шахтаря" Жуніором Мораесом громадянства України головний тренер національної команди Андрій Шевченко ухвалив рішення запросити гравця до лав "синьо-жовтих". 

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